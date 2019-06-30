Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкцийВести.Ru 08:58

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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Российское оружие подорожало после отказа от оплаты в долларах

Экономика сегодня09:36

Отказ от доллара повысил цены на российское оружие

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Глава Ростеха объяснил рост цен на оружие

Телеканал 360°11:58

Западные санкции вызвали рост цен на российское оружие

Красная весна22:29

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Вести.Ru08:58

США используют доллар «как оружие»

REGNUM28 июня в 06:50
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Здоровье

В июле мобильные бригады детских врачей посетят Конаковский район

Выезды врачей Детской областной больницы сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей.
Обновлено вчера в 08:12
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 22:48
Общество

Хотите в США? Вы — потенциальный иммигрант: чего нельзя делать, подавая документы на визу

До собеседования Из Екатеринбурга нельзя иммигрировать в США В Екатеринбурге находится консульство США, оно выдает меньше видов виз (и только неиммиграционные), чем посольство.
Обновлено в 23:05
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

В ходе массовых акций протеста в Судане погибли семь человек

Обновлено в 17:48
Здоровье

Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье

Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.
Обновлено в 12:58
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено в 21:59
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено в 23:03
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 09:33
Энергетика

Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин

Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.
Обновлено 28 июня в 03:22
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Здоровье

Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина рассказала, что правильное питание, вопреки распространенному мнению, вовсе не дорогое удовольствие, однако существуют продукты, на которых экономить нельзя.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Якутии глава наслега подозревается в подделке документов

После окончания срока аренды по указанию главы организованы торги и жилой дом, где были зарегистрированы и имели право собственности на жилые помещения иные лица, реализован названному юридическому лицу по заниженной стоимости.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск

Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено в 19:01
Культура

Выставка с репродукциями картин из собрания Щукина украсила Старый Арбат

Выставка с репродукциями картин из собрания купца Сергея Щукина открылась на Старом Арбате.
Обновлено в 14:16
Политика

В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено в 01:43
Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Футбол

Сборная Испании выиграла молодежный Евро, победив в финале Германию

Обновлено в 17:06
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено в 15:19
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Общество

Около 14 тысяч беженцев из лагеря «Рукбан» прошли реабилитацию в Хомсе

Около 14 тысяч беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии прошли реабилитацию в городе Хомс, сообщил журналистам начальник центра временного размещения беженцев Ахмед Салим.
Обновлено в 22:06
Происшествия

В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов

Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 22:42
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Баскетбол

Тобайас Харрис подпишет контракт на 180 миллионов с «Филадельфией»

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подпишет 5-летнее соглашение на 180 млн.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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