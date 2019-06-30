Экономика
Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкцийВести.Ru 08:58
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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