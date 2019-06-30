Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкцийВести.Ru 08:58

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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Отказ от доллара повысил цены на российское оружие

Взгляд.ру09:38

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Вести.Ru08:58

Российское оружие подорожало после отказа от оплаты в долларах

Экономика сегодня09:36

Глава Ростеха объяснил рост цен на оружие

Телеканал 360°11:58
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Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном

Врачи рассказали, как сон рядом с мобильными телефонами может отразиться на здоровье.
Обновлено в 04:41
Политика

Трамп назвал легендарной встречу с Ким Чен Ыном

Обновлено в 05:23
Политика

Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России

Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
Обновлено в 12:41
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы

Обновлено в 07:05
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Политика

Матвиенко предложила ужесточить наказание за подбрасывание наркотиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает против внесения изменений в антинаркотическое законодательство после дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, но считает необходимым установить максимальные меры наказания за подбрасывание наркотиков и фальсификацию улик со стороны правоохранительных органов.
Обновлено в 07:48
Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода

Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
Обновлено в 06:00
Футбол

Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак» — ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев не включен в стартовый состав ЦСКА в матче кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Сторожевик ЧФ «Сметливый» проследит за эсминцем США в Черном море

Положения международной конвенции Монтре определяют порядок прохода турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств: время их пребывания в Черном море ограничено 21 сутками.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Российские подростки погибли при обрушении заброшенного дома

Собиравшие металлолом подростки залезли в дом, после чего на них обрушилась стена здания. Двое из троих погибли на месте, до приезда врачей.
Обновлено в 11:47
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Автоспорт

Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

Обновлено в 12:21
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Игры

Gearbox: Battleborn позволил сделать Borderlands 3 лучше

Обновлено в 08:26
Происшествия

В Петербурге накрыли подпольное казино

Петербургские полицейские накрыли нелегальное казино в Московском районе Петербурге.
Обновлено в 02:32
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Обновлено в 06:17
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Экономика

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.
Обновлено в 12:05
Спорт

Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Технологии

Блокчейн, умные дома и роботы: эксперты описали город 2030 года

Исследовательская компания Frost & Sullivan опубликовала доклад «Жизнь города в 2030 году: тренды и перспективы».
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Футбол

Глушаков провел первую тренировку с новым клубом

Обновлено в 06:23
Общество

Чемезов рассказал о своем фирменном блюде

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 10:28
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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