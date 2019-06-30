Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкцийВести.Ru 08:58

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Наука Ученые описали предсмертные переживания человека Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.

Финансы ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке Уменьшение ставок по ипотеке глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в конце мая, выступая в Госдуме.

Шоу-бизнес Екатерина Климова «ушла в отрыв» на вечеринке после развода с мужем Екатерина Климова ничем не показывает грусти от того, что она развелась с молодым мужем Гелой Месхи.

Армия и оружие «Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.

Армия и оружие Чемезов сообщил о начале производства С-500 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

Политика В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.

Кино Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.

Кино Умерла актриса Евгения Дембская «29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряков После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.

Футбол Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.

Кино Скончался режиссер Себастьян Аларкон Причины смерти Аларкона не называются. Отметим, чилийский режиссер Себастьян Аларкон с 1971 года проживал в Москве, учился во ВГИКе.

Общество В Китае построили крупнейший в мире аэропорт В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.

Наука Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Шоу-бизнес Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.