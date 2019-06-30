Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкцийВести.Ru 08:58

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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Отказ от доллара повысил цены на российское оружие

Взгляд.ру09:38

Российское оружие подорожало после отказа от оплаты в долларах

Экономика сегодня09:36

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Вести.Ru08:58
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Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Финансы

ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке

Уменьшение ставок по ипотеке глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в конце мая, выступая в Госдуме.
Обновлено 28 июня в 16:12
Авто

Эксперты перевели названия китайских автомобилей

Обновлено в 09:04
Авто

Новый вертолет Путина будет похож на «Аурус»

Обновлено в 09:11
Армия и оружие

В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО

Центральный военный округ (ЦВО) направил подразделения в зону наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Екатерина Климова «ушла в отрыв» на вечеринке после развода с мужем

Екатерина Климова ничем не показывает грусти от того, что она развелась с молодым мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море

Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Кино

Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей

Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Политика

Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в Кремле

Обновлено в 09:30
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряков

После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия

Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

Обновлено в 06:56
Происшествия

На Эльбрусе заблудились десять альпинистов

Обновлено в 09:19
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 10:00
Кино

Скончался режиссер Себастьян Аларкон

Причины смерти Аларкона не называются. Отметим, чилийский режиссер Себастьян Аларкон с 1971 года проживал в Москве, учился во ВГИКе.
Обновлено в 09:05
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Спорт

Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к 25-летию «Сейлор Мун»

Двукратная чемпионка Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом шоу. Оно посвящено 25-летию мультфильма «Сейлор Мун».
Обновлено в 09:36
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца

Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Общество

Водонаеву не пустили в комфорт-класс самолета до Лос-Анджелеса

Обновлено в 04:43
Политика

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи

Обновлено в 09:19
Наука

Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Игры

В Steam нашли поддельный Cyberpunk

Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

В центре Москвы избили девушку-режиссера

Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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