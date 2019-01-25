Экономика
Национальное рейтинговое агентство сменило гендиректораКоммерсантъ вчера в 00:20
По его данным, возглавлявший НРА с 2016 года Алексей Венчаков, покинул свой пост. Необходимость реализации новой стратегии развития НРА стала причиной таких изменений, отметил представитель агентства. По его словам, смена гендиректора должна укрепить позиции НРА на российском рейтинговом рынке.
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Управляющий директор AKPA возглавил Национальное рейтинговое агентство
Реальное время25 января в 12:45
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Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.
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В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов
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Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного города Королев усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет.
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Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»
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69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции
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Китайские ученые воспроизвели вкус рыбы фугу
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