Экономика
«Ъ»: «Национальная медиа группа» купит 50% Art Pictures Studio
«Ъ»: «Национальная медиа группа» купит 50% Art Pictures StudioТАСС02:55
"Национальная медиа группа" (НМГ) договорилась о покупке 50% кинокомпании Art Pictures Studio у ее основателей режиссера Федора Бондарчука и продюсера Дмитрия Рудовского. Об этом в понедельник сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники в компаниях.
ТАСС02:55
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Энергетика
Цены на нефть не заметили объявления Катара о выходе из ОПЕК
Цены на нефть в понедельник слабо отреагировали на объявление Катара о выходе из нефтяного картеля ОПЕК.
Обновлено в 04:50
Экономика
Гордеев поручит регионам запасать зерно для стабилизации цен на хлеб
Вице-премьер Алексей Гордеев даст указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам о необходимости своевременного формирования запасов зерна с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов.
Обновлено в 04:55
Экономика
Даниловскому рынку в Москве ищут покупателя
Отмечается, что ресторанный холдинг Ginza Project, который является собственником рынка, уже в течение нескольких месяцев ищет покупателя на объект.
Обновлено в 04:57
Экономика
В России усилят контроль за маркировкой товаров
Правительство усилит контроль за системой маркировки товаров, проект концепции по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева разработали в Минпромторге.
Обновлено в 04:49
Экономика
В России появятся награды для лучших волонтеров
Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
Обновлено в 04:38
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-2%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти на итогам саммита G20 - было достигнуто торговое перемирие между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,9-2%.
Обновлено в 04:56
Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей достиг максимума с июля 2017 года
По данным IHS Markit, индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре 2018 г/ вырос до 52,6 пункта с 51,3 пункта в октябре.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Проект «Северный поток – 2» профинансировали на 6 млрд евро
Проект «Северный поток – 2» профинансирован на 6 млрд евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Газпрома».
Обновлено в 04:36
Экономика
Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год
Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд руб. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что лучше бы эти деньги пошли на диверсификацию.
Обновлено в 04:57
Экономика
Долю «Суммы» в ОЗК могут передать ВТБ
Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова купила 50% минус одну акцию ОЗК в 2012 году почти за 6 млрд руб. О том, что ВТБ может до конца года получить эту долю, ранее сообщал глава ОЗК Михаила Кийко.
Обновлено в 04:38
Экономика
Nexstar покупает Tribune Media за $4,1 млрд
Один из ведущих операторов местных телевизионных станций в США, компания Nexstar Media Group, купит медиагруппу Tribune Media Co. за $4,1 млрд, сообщает The Chicago Tribune со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 04:53
Финансы
«Дыра» в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 04:31
Экономика
ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в России
В Россию стали ввозить больше санкционной продукции.
Обновлено в 04:28
Экономика
Нож из спины: глава Забайкалья предложил новый проект бюджета
Любопытно, что старая редакция проекта бюджета была отозвана за несколько минут до её рассмотрения региональным парламентом.
Обновлено в 04:54
Экономика
Средний платеж за мобильную связь в РФ за год вырос на 26%
"Средний чек" за оплату мобильной связи в России за год вырос на 26%, до 289 рублей, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Яндекс.Деньги".
Обновлено в 04:51