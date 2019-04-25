Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборахLenta.ru 22:17
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики. К такому выводу пришло издание The National Interest. По мнению обозревателя журнала, Порошенко придерживался националистического и антироссийского курса.
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Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Рите Дакоте запрещают видеться с отцом, который лечится от алкогольной зависимости
Обновлено в 08:13
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин порекомендовал китайским туристам посетить Крым
В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао" накануне поездки Путин отметил, что за последние пять лет количество туристов, приезжающих из Китая в РФ, выросло почти вдвое – на 93%.
Обновлено в 19:15
Политика
Путин поручил составить программу по восстановлению жилья в Забайкалье
Президент России Владимир Путин поручил властям Забайкальского края до 10 мая подготовить программу по восстановлению пострадавших при природных пожарах жилых домов.
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес
Виктория Боня: «Мое сердце горит»
Обновлено в 22:00
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Общество
Вместо «китовой тюрьмы» в Приморье построят «китовую больницу»
Министерство природы России создаст в Приморском крае «китовую больницу», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
Обновлено в 22:29
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено в 21:51
Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Политика
Путин рассказал о снижении пенсионного возраста в регионах
Президент Владимир Путин прокомментировал возможность возвращения к прежнему возрасту выхода на пенсию для людей, живущих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Обновлено в 11:15
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Политика
Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству
Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", - подчеркнул он.
Обновлено в 20:55
Политика
Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2
Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Происшествия
Пожар произошел в новостройке на западе Москвы
Обновлено в 22:22
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Пресса КНДР сообщила о приезде Ким Чен Ына в Россию день спустя
В первый день визита в Россию пресса Северной Кореи сообщила только об отъезде Ким Чен Ына, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 22:13
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Экономика
Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы
Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.
Обновлено в 22:26