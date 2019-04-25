Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборахLenta.ru 22:17

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики. К такому выводу пришло издание The National Interest. По мнению обозревателя журнала, Порошенко придерживался националистического и антироссийского курса.
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NI: Порошенко проиграл выборы из-за антироссийской политики

RT на русском21:59

Порошенко в США назвали жертвой антироссийской политики

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Американские журналисты выяснили причину поражения Порошенко

URA.Ru22:22

Провал на выборах: антироссийская политика сыграла против Порошенко

РЕН ТВ22:41
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
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Рите Дакоте запрещают видеться с отцом, который лечится от алкогольной зависимости

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Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
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Путин порекомендовал китайским туристам посетить Крым

В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао" накануне поездки Путин отметил, что за последние пять лет количество туристов, приезжающих из Китая в РФ, выросло почти вдвое – на 93%.
Обновлено в 19:15
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Путин поручил составить программу по восстановлению жилья в Забайкалье

Президент России Владимир Путин поручил властям Забайкальского края до 10 мая подготовить программу по восстановлению пострадавших при природных пожарах жилых домов.
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Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
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Общество

Вместо «китовой тюрьмы» в Приморье построят «китовую больницу»

Министерство природы России создаст в Приморском крае «китовую больницу», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
Обновлено в 22:29
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено в 21:51
Происшествия

В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете

Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Гаджеты

Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi

Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
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Путин рассказал о снижении пенсионного возраста в регионах

Президент Владимир Путин прокомментировал возможность возвращения к прежнему возрасту выхода на пенсию для людей, живущих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Обновлено в 11:15
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Авто

«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Религия

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Политика

Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству

Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", - подчеркнул он.
Обновлено в 20:55
Политика

Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Происшествия

Пожар произошел в новостройке на западе Москвы

Обновлено в 22:22
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
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Политика

Пресса КНДР сообщила о приезде Ким Чен Ына в Россию день спустя

В первый день визита в Россию пресса Северной Кореи сообщила только об отъезде Ким Чен Ына, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 22:13
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
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«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

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Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
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Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы

Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.
Обновлено в 22:26
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