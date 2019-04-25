Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборахLenta.ru вчера в 22:17
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики. К такому выводу пришло издание The National Interest. По мнению обозревателя журнала, Порошенко придерживался националистического и антироссийского курса.
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Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Обновлено вчера в 07:44
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу
Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса.
Обновлено вчера в 18:31
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 72 лет
Ранее Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России в 2018 году увеличилась до 72,9 лет.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу
В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Компания Ford Motor инвестирует в Rivian 500 миллионов долларов
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными
С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы
Окружной суд Токио принял решение выпустить под залог из тюрьмы бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Власти США планируют оштрафовать Facebook на $5 млрд
Компания Facebook готовится заплатить штраф в размере до $5 млрд, который может наложить Федеральная комиссия по торговле США (F.T.C.) за нарушение конфиденциальности, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено вчера в 05:22
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова
Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
Обновлено 23 апреля в 17:57
Единоборства
Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке и начали личные переговоры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Убийц менеджера ювелирной компании из Таганрога осудили в Иркутске
Подсудимые разработали план, согласно которому организатор преступления – 35-летний житель Таганрога, уволенный за драку из ювелирной компании, где работал директором отдела по продажам, - представился индивидуальным предпринимателем из г. Иркутска и заказал по телефону у менеджера крупную партию ювелирных украшений.
Обновлено в 00:06
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье
Не переедать на Пасху советует Минздрав
В России Пасха традиционно отмечается пышным застольем, что может быть опасно для организма.
Обновлено вчера в 06:02