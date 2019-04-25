Политика
National Interest назвал причину поражения Порошенко на выборахРеальное время вчера в 22:21
Главной причиной провала Петра Порошенко на выборах президента Украины стала антироссийская политика, которая велась на протяжении 5 лет. Об этом сообщает журнал National Interest.
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Политика
Ким Чен Ын подарил Путину меч, «олицетворяющий силу»
Обновлено в 05:45
Общество
Актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты
Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира.
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СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы
По словам главы СВР, Россия видит признаки подготовки Вашингтона к проведению военной операции против Боливарианской Республики.
Обновлено в 05:18
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Политолог оценил желание Украины экстренно созвать Совбез ООН
Специалист добавил, что желание Зеленского пойти по стопам Порошенко закончится плачевно – он получит «жесткий ответ».
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Музыка
Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Политика
Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ
Глава Донецкой Народной Республики после подписания российским президентом указа об упрощении получения паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, поручил упростить пересечение границы с Россией.
Обновлено в 05:32
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Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
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Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Полмиллиона граждан России нуждаются в обследовании сердца — Минздрав
Около 500 тыс. граждан России нуждаются в исследовании сердца методом коронарографии.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Россия и Китай проведут военно-морские учения
Ранее News.ru писал, что военно-морские силы Китая являются одними из самых мощных и технически оснащённых военных флотов мира.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:14
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию
Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.
Обновлено вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Финансы
«Рособоронэкспорт» в 2019 году продал оружия на сумму $4,6 млрд
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Обновлено в 06:19
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Обновлено в 01:35
Политика
Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок
Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.
Обновлено вчера в 01:16
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по предпродаже в России
Предпродажи билетов на популярный фильм о супергероях "Мстители: Финал" в России стали рекордными.
Обновлено в 05:18
Общество
В Бутырском районе по просьбам жителей построят новые соцобъекты
Площадь проектируемой территории составляет 37 гектаров, на которой построят восемь домов разной этажности.
Обновлено в 05:50
Общество
Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая
Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.
Обновлено вчера в 11:57
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка
В скором времени пара намерена пожениться. Слухи о новой избраннице 55-летнего Джонни Деппа ходили давно.
Обновлено в 03:54
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32