Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборахLenta.ru вчера в 22:17

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики. К такому выводу пришло издание The National Interest. По мнению обозревателя журнала, Порошенко придерживался националистического и антироссийского курса.
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