Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватбанкаИзвестия 06:52
Договор купли-продажи государством акций банка постановлением суда признан недействительным с момента заключения. 8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
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Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Авто
Renault получила ОТТС на новое кросс-купе Renault Arkana
Обновлено в 10:21
Происшествия
Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Политика
Власти Украины заявили о невозможности возврата «ПриватБанка»
Заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова озвучила совместное заявление Национального банка и Министерства финансов, а также «ПриватБанка» о невозможности возврата финансового учреждения его бывшим владельцам путем отмены национализации.
Обновлено в 11:06
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Авто
Jaguar I-Pace назвали «Автомобилем года 2019»
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика
Накануне второго тура Зеленский обратился к украинцам
Накануне первого тура многие эксперты предупреждали, что в случае низкой явки действующему главе государства Петру Порошенко будет проще сфальсифицировать результаты голосования и пройти во второй тур, именно по этой причине ЦИК Украины закрыл избирательные участки в России, где проживает 3-4 млн украинских граждан, и в народных республиках Донбасса.
Обновлено в 10:33
Политика
Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера
Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В Великобритании заподозрили Россию в подготовке к войне
Британский аналитический центр Chatham House, который занимается исследованиями в области международных отношений, опубликовал доклад о якобы подготовке к войне со стороны России.
Обновлено в 05:47
Происшествия
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Футбол
Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
ФСБ сообщила о сохранении угрозы со стороны ИГИЛ и «Аль-Каиды»
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ) по-прежнему представляют угрозу, несмотря на значимые потери в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Российские разработчики обвинили Apple в задержке выплат
Компания Apple уже два месяца не выплачивает деньги разработчикам приложений в России, сообщили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Обновлено в 08:55
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Общество
Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева
Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
«Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.
Обновлено в 08:26
Технологии
Сбербанк представил виртуальную телеведущую Елену
Первый запред правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что Елена "позволяет полностью автоматизировать труд телеведущей: созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт — новостной сюжет — для трансляции зрителям".
Обновлено в 10:22
Политика
Робот Порошенко позвонил Тимошенко и попросил проголосовать за него
На телефон экс-кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко позвонил робот Порошенко, призвав проголосовать за нынешнего главу Украины на выборах 21 апреля.
Обновлено в 11:32
Политика
Парламент Греции требует от Германии репараций
Большинство членов парламента Греции проголосовали за принятие предложения к правительству страны о начале переговоров с Германией по выплате Афинам репараций за ущерб, нанесенный во время Первой и Второй мировых войн.
Обновлено вчера в 21:44
Авто
Названы автомобили, которые займут место Ford в России
Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30