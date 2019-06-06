Националисты забросали файерами особняк ПорошенкоИзвестия 10:30

Националисты забросали файерами особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщает издание «Страна.ua». Акция проходила в четверг, 6 июня.

Кино Мединский похвалил сериал «Чернобыль» Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американо-британский сериал «Чернобыль», пишет в четверг, 6 июня, «Интерфакс».

Шоу-бизнес Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Политика Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.

Наука Броня из пены защитит военную технику от пуль Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.

Футбол Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.

Футбол «Тоттенхэм» может приобрести Дракслера Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Политика Михаил Горбачев в больнице работает над книгой Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.

Здоровье Детство хотят продлить до 21 года "Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.

Футбол СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу «Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Происшествия Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.

Авто Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring Подразделение Jaguar, занимающееся созданием специальных транспортных средств, представило ограниченную, более ориентированную на дороги общего пользования, версию своего хардкорного супер седана XE SV Project 8. Новинка, получившая приставку Touring в названии, вместо регулируемого антикрыла из углеродного волокна оснащена аккуратным спойлером на багажнике.

Политика Путин заявил об опасности выпустить «огненного змея» из бутылки Российский лидер Владимир Путин выразил беспокойство относительно того, что вопрос об угрозе глобального конфликта "ушел на второй план", передает корреспондент "Газеты.Ru".