Политика
Дом Порошенко забросали файерамиРБК 09:59
Дом бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом забросали файерами, сообщает «Страна.ua». Акцию проводит организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»).
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Армия и оружие
Как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году
Обновлено в 08:16
Происшествия
Состояние Бари Алибасова остается под вопросом
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Экономика
«Квадра» инвестирует в теплоснабжение Липецкой области 2,67 млрд рублей
В ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор ПАО "Квадра" Семен Сазонов и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в присутствие вице-премьера Виталия Мутко подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития теплоэнергетики в регионе, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 06:47
Футбол
Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:08
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Спартака»
Согласно информации источника, "Зенит" проявляет интерес к 19-летнему нападающему "Спартака" Даниле Прошлякову.
Обновлено в 04:02
Технологии
В Роскомнадзоре заявили об удалении более 300 тыс. пиратских ресурсов
После подписания меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями и интернет-площадками Роскомнадзор удалил более 300 тыс. пиратских ресурсов, заявил 6 июня глава ведомства Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 08:23
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича
В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге утонула 13-летняя девочка
Днем 6 июня в заводи Финского залива напротив Парка 300-летия Санкт-Петербурга утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:28
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Шакира пришла в испанский суд с двойником
Обновлено в 08:25
Происшествия
Арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Общество
Восстановлена хронология отравления Алибасова
Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:05
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Крымский дивизион С-400 провел на «Авиадартсе» более 150 пусков ракет
Обновлено в 03:00
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Долю в «Арктик СПГ» получат японцы
НОВАТЭК продаст до 10% в проекте Mitsui и JOGMEC НОВАТЭК собирается 7 июня подписать соглашение о продаже около 10% в своем проекте «Арктик СПГ 2» японским Mitsui и JOGMEC.
Обновлено в 09:29
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06