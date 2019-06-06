Дом Порошенко забросали файерамиРБК 09:59

Дом бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом забросали файерами, сообщает «Страна.ua». Акцию проводит организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»).

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

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