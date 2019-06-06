Политика

Дом Порошенко забросали файерамиРБК 09:59

Дом бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом забросали файерами, сообщает «Страна.ua». Акцию проводит организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»).
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Усадьбу Порошенко закидали фаерам

Газета.Ru10:49

Дом Порошенко забросали файерами

РБК09:59

Около дома Порошенко прошла акция протеста

RT на русском10:51

Националисты забросали дом Порошенко файерами

РЕН ТВ08:37

"Забыли о воровстве?" Националисты забросали файерами имение Порошенко

РИА Новости08:22

СМИ: националисты забросали файерами дом Порошенко

ТАСС09:22

Протестующие забросали файерами дом Петра Порошенко

Говорит Москва09:18
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Армия и оружие

Как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году

Обновлено в 08:16
Происшествия

Состояние Бари Алибасова остается под вопросом

Обновлено вчера в 02:30
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Экономика

«Квадра» инвестирует в теплоснабжение Липецкой области 2,67 млрд рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор ПАО "Квадра" Семен Сазонов и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в присутствие вице-премьера Виталия Мутко подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития теплоэнергетики в регионе, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 06:47
Футбол

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:08
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Подмосковье соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 10:37
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Спартака»

Согласно информации источника, "Зенит" проявляет интерес к 19-летнему нападающему "Спартака" Даниле Прошлякову.
Обновлено в 04:02
Технологии

В Роскомнадзоре заявили об удалении более 300 тыс. пиратских ресурсов

После подписания меморандума о совместной борьбе с пиратством между правообладателями и интернет-площадками Роскомнадзор удалил более 300 тыс. пиратских ресурсов, заявил 6 июня глава ведомства Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 08:23
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге утонула 13-летняя девочка

Днем 6 июня в заводи Финского залива напротив Парка 300-летия Санкт-Петербурга утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:28
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Шакира пришла в испанский суд с двойником

Обновлено в 08:25
Происшествия

Арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:11
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Общество

Восстановлена хронология отравления Алибасова

Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:05
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Крымский дивизион С-400 провел на «Авиадартсе» более 150 пусков ракет

Обновлено в 03:00
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Экономика

Долю в «Арктик СПГ» получат японцы

НОВАТЭК продаст до 10% в проекте Mitsui и JOGMEC НОВАТЭК собирается 7 июня подписать соглашение о продаже около 10% в своем проекте «Арктик СПГ 2» японским Mitsui и JOGMEC.
Обновлено в 09:29
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
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