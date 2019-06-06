Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерамиРИА Новости 08:22
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua. По информации СМИ, у дома Порошенко, который расположен в поселке Козин под Киевом, собрались около 150 человек.
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Авто
Российский авторынок ускорил падение
Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Авто
Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Спорт
ВФЛА отреагировали на тренировку с дисквалифицированными тренерами
Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал фотографии с дисквалифицированными российскими тренерами, сделанными Reuters, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 11:35
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Футбол
Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменится
На ФНЛ реформы в РПЛ не скажутся. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» заявил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов.
Обновлено в 10:11
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести в Крыму новый референдум
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о приватной беседе с американским коллегой Джоном Керри, которая состоялась после референдума в Крыму в 2014 году.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Панкратов-Черный попал в больницу
Обновлено в 07:15
Религия
Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах
Обновлено в 06:58
Экономика
Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной
В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Культура
Новый корпус концертного зала Мариинки пообещали ввести осенью
Мединский заявил, что южный корпус концертного зала Мариинского театра введут в эксплуатацию осенью 2019 года.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России
Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
Обновлено в 11:22
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет
В России следует ввести пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:51
Политика
Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram
Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Энергетика
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Общество
Павел Дуров решил временно отказаться от еды
О решении временно отказаться от еды Дуров сообщил в своем Telegram-канале.
Обновлено в 11:51
Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
Обновлено в 11:41
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Кучма предложил снять блокаду Донбасса
Встреча началась в среду около 13 часов по местному времени и продолжалась более четырех часов, после чего представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина предложила снять блокаду Донбасса, пишет BBC.
Обновлено вчера в 22:48