Политика

Националисты забросали имение Порошенко файерамиРИА Новости 08:22

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua. По информации СМИ, у дома Порошенко, который расположен в поселке Козин под Киевом, собрались около 150 человек.
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Около дома Порошенко прошла акция протеста

RT на русском10:51

Усадьбу Порошенко закидали фаерами

Газета.Ru10:49

Протестующие забросали файерами дом Петра Порошенко

Говорит Москва09:18

СМИ: националисты забросали файерами дом Порошенко

ТАСС09:22

Националисты забросали дом Порошенко файерами

РЕН ТВ08:37

Националисты забросали имение Порошенко файерами

РИА Новости08:22

Дом Порошенко забросали файерами

РБК09:59
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Авто

Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Спорт

ВФЛА отреагировали на тренировку с дисквалифицированными тренерами

Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал фотографии с дисквалифицированными российскими тренерами, сделанными Reuters, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 11:35
Общество

Бари Алибасов написал новое завещание

Обновлено в 07:52
Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Обновлено в 11:36
Футбол

Игорь Ефремов: В ФНЛ количество команд не изменится

На ФНЛ реформы в РПЛ не скажутся. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» заявил президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов.
Обновлено в 10:11
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести в Крыму новый референдум

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о приватной беседе с американским коллегой Джоном Керри, которая состоялась после референдума в Крыму в 2014 году.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Панкратов-Черный попал в больницу

Обновлено в 07:15
Религия

Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах

Обновлено в 06:58
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Культура

Новый корпус концертного зала Мариинки пообещали ввести осенью

Мединский заявил, что южный корпус концертного зала Мариинского театра введут в эксплуатацию осенью 2019 года.
Обновлено в 09:05
Энергетика

Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

Обновлено в 11:22
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

В России следует ввести пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:51
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Энергетика

Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Общество

Павел Дуров решил временно отказаться от еды

О решении временно отказаться от еды Дуров сообщил в своем Telegram-канале.
Обновлено в 11:51
Политика

Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
Обновлено в 11:41
Наука

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Кучма предложил снять блокаду Донбасса

Встреча началась в среду около 13 часов по местному времени и продолжалась более четырех часов, после чего представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина предложила снять блокаду Донбасса, пишет BBC.
Обновлено вчера в 22:48
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