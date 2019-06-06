Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерамиРИА Новости 08:22

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua. По информации СМИ, у дома Порошенко, который расположен в поселке Козин под Киевом, собрались около 150 человек.
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Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Газета.Ru13:54

Националисты забросали дом Порошенко файерами

РИА Новости08:22

Дом Порошенко забросали файерами

РБК09:59

СМИ: националисты забросали файерами дом Порошенко

ТАСС09:22

Националисты забросали дом Порошенко файерами

РЕН ТВ08:37

Около дома Порошенко прошла акция протеста

RT на русском10:51

Протестующие забросали файерами дом Петра Порошенко

Говорит Москва09:18
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Политика

В ООН отметили помощь России гражданам юго-восточной Украины

Заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо на встрече с первым замглавы МВД РФ генералом-полковником полиции Александром Горовым отметил положительный опыт России по ликвидации безгражданства и оказанию помощи пострадавшим из юго-восточной Украины, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 13:55
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 15:24
Политика

Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ

Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Приозерском районе водитель мотоцикла погиб, врезавшись в дерево

По предварительной информации, авария случилась около 21:40 сегодня, 6 июня, в Приозерском районе региона в поселке Починок.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича

Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.
Обновлено в 13:44
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году

Обновлено в 08:16
Авто

Российский авторынок показал максимальное падение за два года

Как отметил председатель комитета Йорг Шрайбер, это падение стало самым значительным за два года.
Обновлено в 11:22
Кино

Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Общество

Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра

Бывшая жена ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко обвинила его вдову в краже ковра, сообщает РЕН ТВ в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Футбол

Нидерланды — Англия 2:1 (2-й экстра-тайм)

Первый финалист Лиги наций определился накануне: сборная Португалии обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра походила в Порту, в составе победителей все три гола забил нападающий Криштиану Роналду.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Германии задержаны монгольские дипломаты с 70 кг героина

Задержаны два сотрудника посольства Монголии в ФРГ, в машине которых обнаружено внушительное количество героина — порядка 70 килограммов.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Минобороны Греции призвало НАТО принять меры при покупке Турцией С-400

Министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис, выступая в Вашингтоне на форуме, посвященному оборонной политике ЕС, заявил, что если Турция приобретет у России системы ЗРК С-400, то баланс сил в регионе изменится.
Обновлено в 15:27
Игры

Актуальность The Elder Scrolls VI не пропадет на протяжении десяти лет

Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Технологии

Барак и Мишель Обама станут авторами подкастов для Spotify

Музыкальный сервис Spotify заключил многолетний контракт на серию подкастов с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель.
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Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Политика

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
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