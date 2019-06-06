Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерамиРИА Новости 08:22
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua. По информации СМИ, у дома Порошенко, который расположен в поселке Козин под Киевом, собрались около 150 человек.
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Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Обновлено в 13:45
Политика
Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Авто
Российский авторынок ускорил падение
Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
Верховная рада Украины не приняла отставку главы СБУ Грицака
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада отказалась отправить в отставку министров обороны и иностранных дел Украины Степана Полторака и Павла Климкина.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Экономика
Топилин назвал регионы с самым бедным населением
По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Футбол
Мбаппе поддержал получившего травму Неймара
Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки своему одноклубнику бразильцу Неймару, получившему травму в товарищеском матче против сборной Катара.
Обновлено в 15:24
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Политика
Представитель Мэй назвал условие потепления отношений Москвы и Лондона
Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 15:22
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика
Кремль счел успешным опыт работы выходцев из ФСО во главе регионов
По словам Пескова, снятый Путиным с должности врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел по семейным обстоятельствам, у него был достаточно высокий рейтинг.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова
Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 08:38
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Иваново в ДТП погибли четыре человека
В Иваново произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Трагическое происшествие произошло утром 6 июня на улице Минской.
Обновлено в 12:41
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Политика
Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 08:16
Авто
В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020
Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Политика
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Авто
Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне
Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».
Обновлено в 11:00