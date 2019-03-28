Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерамиТАСС вчера в 16:16
Трансляцию протеста в среду вел украинский телеканал "Наш". Радикалы выкрикивали националистические лозунги, а также обвиняли Медведчука в связях с Россией. В завершение акции они подожгли файеры, петарды и бросили их в дом политика.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия
Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Обновлено в 02:34
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet Niva
Портал «Drom» опубликовал секретное фото, на котором можно рассмотреть, как будет выглядеть салон новой «Шнивы».
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
Обновлено в 02:42
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»
«Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 01:18
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено 26 марта в 20:09
Происшествия
Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших
Обновлено в 02:36
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
В начале 2014 г. на счета Blacksiris "Сибэко" и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники "распорядились по своему усмотрению", полагает следствие.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
США противодействуют вмешательству России в выборы на Украине — Помпео
США принимают меры для предотвращения вмешательства России в украинские выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время презентации стратегии госдепа США по внешней политике на 2020 год, сообщило 28 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 02:38
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно
Обновлено вчера в 11:11
Космос
Прибор GRAVITY открывает новые возможности в визуализации экзопланет
Прибор GRAVITY на интерферометре очень большого телескопа ESO (VLTI) впервые осуществил прямое наблюдение экзопланеты с помощью оптической интерферометрии.
Обновлено в 03:14
Наука
Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет
Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.
Обновлено в 02:45
Хоккей
Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года
Голкипер хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж продлил контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Пентагон: американский эсминец-«невидимка» прибыл на Аляску
Официальный представитель ВМС страны Клинт Рэмсден отказался ранее отвечать на вопрос журналистов о том, есть ли у Пентагона планы впоследствии отправить данный корабль в учебный поход на территорию Арктики.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Самолет не смог с первого раза сесть в на Ямале из-за уборки снега
Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Кошельки партий проверили на прозрачность
Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина
Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Шунин доказал, что достоин быть капитаном „Динамо“»
Главный тренер столичного «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о вратаре команды Антоне Шунине.
Обновлено в 02:54
Футбол
Матч чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Ним» перенесен из-за протестов
Игра изначально была запланирована на 31 марта и должна была пройти в Сент-Этьене.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
Гордума выбрала мэра Владивостока
Депутаты Владивостока выбрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Конкурс на замещение должности мэра начался 29 января.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
Индия объявила себя космической державой, сбив спутник
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, обращаясь к нации, объявил, что военные во время испытания ракет уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите.
Обновлено вчера в 05:17
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22