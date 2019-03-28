Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерамиТАСС вчера в 16:16
Трансляцию протеста в среду вел украинский телеканал "Наш". Радикалы выкрикивали националистические лозунги, а также обвиняли Медведчука в связях с Россией. В завершение акции они подожгли файеры, петарды и бросили их в дом политика.
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Здоровье
В столичных больницах в апреле пройдут дни открытых дверей
Столичные больницы в рамках проекта "Входите, открыто!" в апреле организуют для горожан дни открытых дверей, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»
Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана
В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России
Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено в 05:11
Общество
В Ивановской области решили не увольнять педиатра за откровенные фото
Завотделения городской детской поликлиники Кинешмы Елена Смирнова заявила, что руководство не будет увольнять педиатра Анастасию Орлову после того, как в интернете были опубликованы ее фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Культура
Фёдору Добронравову разрешили въезд на Украину
Обновлено вчера в 11:35
Политика
В Белоруссии заявили об отсутствии желания вступать в Евросоюз
У Белоруссии пока нет желания вступать в ЕС, заявил замминистра иностранных дел страны Олег Кравченко, передает БелТА.
Обновлено в 07:13
Политика
ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit
Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Обновлено в 07:40
Музыка
Фейс пришел на «Вечерний Ургант» и исполнил песню «Юморист»
Обновлено в 02:29
Кино
Роль Нео в «Матрице» могла исполнить Сандра Буллок
Продюсеры и сценаристы были готовы поменять персонажу пол, в случае если Буллок согласилась бы исполнить главную роль, но, увы, этого так и не случилось.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Балахне четверо рыбаков провалились под лед на Волге
Обновлено в 03:31
Политика
МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы
«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Общество
Священники и казаки могут сорвать строительство крематория в Магадане
Обновлено вчера в 00:17
Политика
Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций
UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», группа «ГАЗ» и лично Дерипаска попали в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Huawei представит Huawei Mate 30 этой осенью
Обновлено в 00:11
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00