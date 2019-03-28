Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерамиТАСС вчера в 16:16

Трансляцию протеста в среду вел украинский телеканал "Наш". Радикалы выкрикивали националистические лозунги, а также обвиняли Медведчука в связях с Россией. В завершение акции они подожгли файеры, петарды и бросили их в дом политика.
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Радикалы устроили беспорядки с файерами у дома Медведчука

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На Украине националисты забросали дом Медведчука петардами

RT на русском01:41

Группа националистов забросала дом Медведчука под Киевом петардами

РБКвчера в 17:48

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Газета.Ruвчера в 16:34

Медведчук потребовал наказать националистов, забросавших петардами его дом

РИА Новости07:06

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

ТАССвчера в 16:16

На Украине националисты закидали дом Медведчука петардами

Московский Комсомолецвчера в 16:15
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В столичных больницах в апреле пройдут дни открытых дверей

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В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

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Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

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Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»

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Обновлено в 08:57
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана

В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.
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Происшествия

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ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России

Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Экс-полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета

Обновлено в 06:29
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп на тренировке

Обновлено в 09:11
Общество

В Ивановской области решили не увольнять педиатра за откровенные фото

Завотделения городской детской поликлиники Кинешмы Елена Смирнова заявила, что руководство не будет увольнять педиатра Анастасию Орлову после того, как в интернете были опубликованы ее фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 06:04
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

CIT рассказала о работе новой российско-украинской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Футбол

Савин выставил на аукцион манекен, с которым столкнулся Заболотный

Обновлено в 08:31
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Фёдору Добронравову разрешили въезд на Украину

Обновлено вчера в 11:35
Политика

В Белоруссии заявили об отсутствии желания вступать в Евросоюз

У Белоруссии пока нет желания вступать в ЕС, заявил замминистра иностранных дел страны Олег Кравченко, передает БелТА.
Обновлено в 07:13
Политика

ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit

Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
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Фейс пришел на «Вечерний Ургант» и исполнил песню «Юморист»

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Кино

Роль Нео в «Матрице» могла исполнить Сандра Буллок

Продюсеры и сценаристы были готовы поменять персонажу пол, в случае если Буллок согласилась бы исполнить главную роль, но, увы, этого так и не случилось.
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Происшествия

В Балахне четверо рыбаков провалились под лед на Волге

Обновлено в 03:31
Политика

МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы

«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Общество

Священники и казаки могут сорвать строительство крематория в Магадане

Обновлено вчера в 00:17
Политика

Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций

UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», группа «ГАЗ» и лично Дерипаска попали в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Huawei представит Huawei Mate 30 этой осенью

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Экономика

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Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
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Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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