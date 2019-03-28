Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерамиТАСС вчера в 16:16
Трансляцию протеста в среду вел украинский телеканал "Наш". Радикалы выкрикивали националистические лозунги, а также обвиняли Медведчука в связях с Россией. В завершение акции они подожгли файеры, петарды и бросили их в дом политика.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Защита Абызова обжалует его арест
Защита экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 13:21
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 04:32
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США подарить Израилю пару своих штатов
Постпред Сирии в свою очередь, обратился к властям США и предложил им подарить Израилю пару своих штатов.
Обновлено в 01:10
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.
Обновлено вчера в 16:36
Спорт
Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на чемпионате мира
Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, которая стала чемпионкой мира в Сайтаме, отметил, что не смотрел выступление дочери.
Обновлено в 04:48
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов
Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:17
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
Обновлено в 03:37
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Игорь Артамонов инспектирует липецкие парки
Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня проедет по общественным пространствам, которые планируется благоустроить в этом году.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха
В Приморье на базу отдыха в селе Андреевка Хасанского района напали неизвестные, которые избили охранника и подожгли пять катеров.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Китаянка родила близнецов от мужа и любовника одновременно
Первый пример рождения близнецов от разных отцов был описан американским врачом Джоном Арчером в 1810 году, когда белая женщина родила детей с разным цветом кожи.
Обновлено в 04:04
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Лиза Галкина стала звездой модного показа Галины Юдашкиной
Звездное дефиле открыл опытный манекенщик, 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, а закрыла мероприятие очаровательная дочь Аллы Пугачевой - Лиза, ставшая звездой показа.
Обновлено в 03:40
Общество
Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме
Первый зампред комитета по образованию и науке в эфире НСН рассказал, как рассчитываются зарплаты медиков.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Китае мужчина устроил взрыв у полицейского участка
Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из полицейских участков в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате инцидента нападавший погиб, три человека пострадали, говорится в заявлении полиции города.
Обновлено в 04:49
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Порошенко озвучил условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допускает вероятность двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Обновлено в 04:32
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Энергетика
«Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении
В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.
Обновлено вчера в 16:27
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане
В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09