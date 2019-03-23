Политика
Националисты вновь митингуют на Майдане в КиевеREGNUM 08:16
В центре Киева на Майдане сегодня, 23 марта, проходит митинг партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против коррупции в оборонной сфере Украины.
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Космос
Американские эксперты поставили под сомнение высадку астронавтов NASA на Луне
Доказательства полета на Луну американских астронавтов в 1969 году были фальсифицированы.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Футбол
Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией
Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.
Обновлено в 16:24
Общество
Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками
В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.
Обновлено в 15:07
Политика
Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле
Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В акции принимали участие около 2,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности.
Обновлено в 08:34
Религия
Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге
Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Единоборства
Чудинов досрочно победил Нуерланга
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Происшествия
Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация
У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено в 16:18
Гаджеты
Главный дизайнер Apple объяснил популярность наушников AirPods
Главный дизайнер американской компании Apple Джонни Айв рассказал, чем обусловлена невероятная популярность AirPods.
Обновлено в 13:49
Футбол
Норвегия упустила ничью в матче с Испанией
23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:40
Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Марат Башаров живет вместе с бывшей женой
Обновлено в 16:00
Космос
10 захватывающих и малоизвестных фактов о «Титанике»
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Наука
Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК
Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.
Обновлено вчера в 05:50
Общество
В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»
Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео
В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
США считает российские крейсеры самыми смертоносными в мире
Отмечается, что российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда
Обновлено в 17:24
Авто
Продажа автомобиля после аварии
Если автомобиль, попавший в аварию, подлежит восстановлению, то лучше провести необходимые ремонтные работы и только после этого выставить на продажу.
Обновлено в 16:20
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства
Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59