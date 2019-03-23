Националисты вновь митингуют на Майдане в КиевеREGNUM 08:16

В центре Киева на Майдане сегодня, 23 марта, проходит митинг партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против коррупции в оборонной сфере Украины.

Националисты вновь митингуют на Майдане в Киеве

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