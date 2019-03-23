Политика

Националисты вновь митингуют на Майдане в КиевеREGNUM 08:16

В центре Киева на Майдане сегодня, 23 марта, проходит митинг партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против коррупции в оборонной сфере Украины.
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Националисты вновь митингуют на Майдане в Киеве

REGNUM08:16

Билецкий зашёл в Администрацию президента Украины со списком требований

Украина.ру08:58
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Космос

Американские эксперты поставили под сомнение высадку астронавтов NASA на Луне

Доказательства полета на Луну американских астронавтов в 1969 году были фальсифицированы.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой заявил, что никого не винит в смерти дочери

Обновлено в 15:16
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Футбол

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.
Обновлено в 16:24
Общество

Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками

В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.
Обновлено в 15:07
Политика

Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Обновлено в 10:35
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В акции принимали участие около 2,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности.
Обновлено в 08:34
Религия

Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге

Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Единоборства

Чудинов досрочно победил Нуерланга

Обновлено в 15:42
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Происшествия

Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация

У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Культура

Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона

Обновлено в 16:18
Гаджеты

Главный дизайнер Apple объяснил популярность наушников AirPods

Главный дизайнер американской компании Apple Джонни Айв рассказал, чем обусловлена невероятная популярность AirPods.
Обновлено в 13:49
Футбол

Норвегия упустила ничью в матче с Испанией

23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:40
Спорт

Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест

Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Марат Башаров живет вместе с бывшей женой

Обновлено в 16:00
Космос

10 захватывающих и малоизвестных фактов о «Титанике»

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Политика

Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера

Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Наука

Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК

Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.
Обновлено вчера в 05:50
Общество

В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»

Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео

В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

США считает российские крейсеры самыми смертоносными в мире

Отмечается, что российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАП

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда

Обновлено в 17:24
Авто

Продажа автомобиля после аварии

Если автомобиль, попавший в аварию, подлежит восстановлению, то лучше провести необходимые ремонтные работы и только после этого выставить на продажу.
Обновлено в 16:20
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства

Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59
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