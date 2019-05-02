Общество
Националисты устроили марш по улицам ОдессыГазета.Ru 14:04
Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС. По данным агентства, эту акцию они назвали "Маршем украинского порядка".
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Происшествия
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Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
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Политика
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Включение Боснии и Герцеговины в проект реализации газопровода «Турецкий поток» поддерживают в Турции.
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