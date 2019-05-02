Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в ОдессеГазета.Ru 16:47
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
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Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
Обновлено в 18:30
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Игры
PlayStation 5 будет очень мощной
Компания AMD, которая уже достаточно давно делает железо для приставок компании Sony, заявила, что PlayStation 5 порадует пользователей чем-то невероятным.
Обновлено в 16:48
Здоровье
Правда ли, что грибы, картошку и яйца нельзя повторно разогревать?
Недавно сразу несколько сетевых изданий опубликовали информацию об опасности повторного разогревания пищи, особенно были отмечены картофель, свекла, яйца, куриное мясо и грибы.
Обновлено в 17:15
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру нового постпреда при ООН
Президент США Дональд Трамп направил на утверждение сената кандидатуру Келли Крафт на пост нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Авто
На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап
Обновлено в 06:15
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Футбол
Андрей Аршавин: «Не думаю, что „Зенит“ станет чемпионом в Грозном»
Думаю, Сергей Семак попросит своих игроков отталкиваться от своей игры в этом матче, — отметил эксперт в эфире «Матч ТВ» Напомним, матч 27-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Зенитом» состоится 4 мая в Грозном.
Обновлено в 17:56
Хоккей
Панарин забросил «Бостону» 5-ю шайбу в Кубке Стэнли-2019
Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин забил гол. Ассистентом выступил Оливер Бьеркстранд.
Обновлено в 20:11
Происшествия
Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном
Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено в 11:24
Наука
Мультфильм из атомов: шедевр инженеров IBM
Обновлено в 08:14
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Депутат ГД Василий Власов предложил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову ограничить проведение ремонтных работы на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
Обновлено в 20:17
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, известная широкой публике по роли Сансы Старк в знаменитом сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж за американского певца и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 15:51
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
Обновлено в 16:51
Музыка
Новое правило ввели для участников «Евровидения»
Новое правило, в котором обозначено обязательная сдача анализа крови участникам конкурса «Евровидение», ввели 1 мая.
Обновлено вчера в 20:05
Наука
В Чили обнаружили самые древние в Америке следы человека
Ученые обнаружили в Чили след человека, который может оказаться наиболее древним из всех подобных отпечатков, найденных на территории США.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Происшествия
Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу
Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
Обновлено в 20:50
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37