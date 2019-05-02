Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в ОдессеГазета.Ru 16:47
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
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Политика
Прием документов на получение гражданства РФ стартует в ЛНР с 6 мая
Миграционная служба Луганской народной республики начнет прием заявлений на получение гражданства России в начале мая.
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Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
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Обновлено в 06:33
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
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Политика
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Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
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Общество
Москвичей предупредили о рекордном падении атмосферного давления
В Москве и Московской области 2 мая ожидается резкое падение атмосферного давления, сообщает ИА "Метеоновости".
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
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Известный полузащитник Хави объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 11:23
Наука
Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне
Обновлено 30 апреля в 09:48
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Интернет
Microsoft анонсировала облачные решения для «интернета вещей» и искусственного интеллекта
Компания Microsoft выпустит ряд технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и "интернета вещей" (IoT, Internet of Things).
Обновлено в 17:03
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Футбол
Шейхи из Катара могут сократить финансирование в «ПСЖ»
Эмир Катара Тамима бин Хамад аль-Тани считает, что власти Франции недооценивают его вклад в развитие футбола, ведь с приходом в «ПСЖ» шейхов выросла стоимость прав на покупку телевизионных трансляций.
Обновлено в 12:34
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено в 16:54
Футбол
Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт
Обновлено в 15:46
Космос
В НАСА рассказали, стоит ли бояться черной дыры рядом с Землей
Обновлено в 06:41
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче полуфинала ЛЕ
«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиге Европы.
Обновлено в 16:54
Космос
Каждый человек может найти двойника в параллельной Вселенной: физики заявили о существовании десяти измерений
Существует предположение, что нашей Вселенной не предначертано пребывать в гордом одиночестве в космическом пространстве.
Обновлено в 01:04
Спорт
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру
Профессиональную карьеру завершила 23-летняя олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире Кэйтлин Осмонд из Канады.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
В Южной Корее более четверти миллиона человек начали пользоваться 5G
Недавно были подведены итоги первых месяцев работы сетей и оказалось, что пользоваться 5G начали уже более четверти миллиона человек.
Обновлено в 06:51
Наука
Таяние шельфового ледника Росса ускорила теплая поверхность океана
Оказалось, что таяние шельфового ледника Росса происходит из-за теплых поверхностных вод океана, нагреваемых солнцем.
Обновлено 30 апреля в 11:05
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06