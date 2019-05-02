Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в ОдессеГазета.Ru 16:47

Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Политика Прием документов на получение гражданства РФ стартует в ЛНР с 6 мая Миграционная служба Луганской народной республики начнет прием заявлений на получение гражданства России в начале мая.

Культура Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).

Энергетика Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Общество В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани» Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.

Общество Москвичей предупредили о рекордном падении атмосферного давления В Москве и Московской области 2 мая ожидается резкое падение атмосферного давления, сообщает ИА "Метеоновости".

Футбол Хави объявил о завершении карьеры Известный полузащитник Хави объявил о завершении карьеры футболиста.

Происшествия В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.

Технологии Сайт Last.fm заблокирован в России Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.

Политика Доклад Мюллера стал бестселлером в США Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.

Интернет Microsoft анонсировала облачные решения для «интернета вещей» и искусственного интеллекта Компания Microsoft выпустит ряд технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и "интернета вещей" (IoT, Internet of Things).

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Футбол Шейхи из Катара могут сократить финансирование в «ПСЖ» Эмир Катара Тамима бин Хамад аль-Тани считает, что власти Франции недооценивают его вклад в развитие футбола, ведь с приходом в «ПСЖ» шейхов выросла стоимость прав на покупку телевизионных трансляций.

Спорт Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру Профессиональную карьеру завершила 23-летняя олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире Кэйтлин Осмонд из Канады.

Гаджеты В Южной Корее более четверти миллиона человек начали пользоваться 5G Недавно были подведены итоги первых месяцев работы сетей и оказалось, что пользоваться 5G начали уже более четверти миллиона человек.