Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в ОдессеГазета.Ru 16:47

Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
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Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Газета.Ru16:47

Националисты устроили «марш украинского порядка» в Одессе

Московский Комсомолец12:45

Националисты устроили марш по улицам Одессы

Известия15:40

Участники праворадикальных организаций устроили факельное шествие по улицам Одессы в годовщину событий 2 мая

Эхо Москвы14:29

Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года

ТАСС13:57

Украинские националисты прошли маршем по улицам Одессы

RT на русском15:45

Националисты прошли маршем по случаю годовщины трагедии в Одессе

РИА Новости12:07
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