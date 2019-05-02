Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в ОдессеГазета.Ru вчера в 16:47

Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

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