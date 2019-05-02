Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в ОдессеГазета.Ru вчера в 16:47
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
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Общество
Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер
Обновлено в 00:30
Политика
Россия объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов украинцам
Власти Украины лишили законных прав жителей Донбасса, поэтому Москва решила упростить последним процедуру получения гражданства России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса
Венесуэльский уголовный суд в четверг выдал ордер на арест лидера оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который ранее сбежал из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 14:19
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Авто
Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж
Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.
Обновлено в 01:53
Футбол
«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
Обновлено в 03:00
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Гаджеты
Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6
Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
В Instagram появился блог еврейской девочки, погибшей при Холокосте
ИА «Ореанда-Новости» В соцсети Instagram набирает популярность аккаунт 13- летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей в 1944 году в концлагере Освенцим.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
В ВСУ раскрыли подробности операции по завоеванию территории в Луганской области
Военнослужащие батальона «Донбасс» 46-й бригады Вооруженных сил Украины осуществили успешную операцию по захвату территории в Луганской области.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено вчера в 11:16
Здоровье
Длинный отпуск может предотвратить болезни сердца
Исследователи обратили внимание, что испытуемые, которые проводили в отпуске менее трех недель, имели повышенный на 37% риск преждевременной смерти, чем другие.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах Венесуэлы
Госсекретарь Соединённых Штатов объявил, что в силовых структурах Венесуэлы работу выполняют «сотни русских, а то и больше».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Сенатор Майкл Беннет объявил о своем участии в президентских выборах
Сенатор от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет официально вступает в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Звезде «Дом-2» Майе Донцовой потребовалась экстренная помощь медиков
Майе Донцовой вызвали врачей скорой помощи, так как звезда «Дом-2» пожаловалась на плохое самочувствие из-за высокой температуры.
Обновлено в 02:38
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25