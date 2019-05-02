Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в ОдессеГазета.Ru вчера в 16:47
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
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Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
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Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений.
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Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
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«Иметь такую фигуру — преступление»: Мария Горбань в бикини взбудоражила фанатов
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Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
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В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
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Здоровье
Нынешние этические проблемы медицины – только цветочки
Заведующая кафедрой философии ДВГМУ Ирина Лихобабина о деонтологии и биоэтике: - Желание взаимопонимания и сочувствия со стороны врачей вовсе не прихоть пациентов, а целая наука, которую изучают будущие доктора в вузах.
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Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе
Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.
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Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
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Обновлено 01 мая в 21:59
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:11
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии
Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено вчера в 00:07
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Обновлено вчера в 18:30
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
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Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
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В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает иностранного военного вмешательства для свержения законного лидера страны Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес
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Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Екатеринбурге сгорел склад с резиной и рубероидом
Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.
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