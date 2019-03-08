Происшествия
Националисты испортили праздник киевлянкам: радикалы сорвали Женский маршНовостной фронт 06:27
Националистические организации решили выступить против участников Женского марша, но в инцидент вмешалась полиция. Братство Дмитрия Корчинского и другие националисты решили устроить в центре Киева свой марш. Однако, ранее уже было анонсировано, что в этот день на Софиевке пройдет Женский марш.
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Политика
В конгрессе США запретили признавать Крым российским
Законопроект, запрещающий администрации США признавать Крым российским был принят единогласно комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса.
Обновлено в 05:50
Политика
Климкина пригласили в Крым проведать родственников на полуострове
Глава украинской общины Республики Крым Анастасия Гридчина пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина проведать родственников на полуострове, а заодно лично убедиться в своей неправоте по поводу «невыносимых» условий в российском регионе.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские
На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли килограмм золотых монет и $40 тыс
В новой Москве у пенсионерки украли 1 кг коллекционных золотых монет и $40 тыс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает 8 марта "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Упавший под поезд в московском метро пассажир скончался
Ранее пресс-служба московского метро сообщила, что движение поездов на участке от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» прервано из-за ЧП с пассажиром.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Армении россиянина ранили ножом
Гражданин Российской Федерации получил в пятницу ножевое ранение в Армении, сообщила РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета страны Наира Арутюнян.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Югре суд решил отпустить из СИЗО «Свидетеля Иеговы»
Суд Ханты-Мансийского автономного округа 7 марта в апелляции отменил решение Сургутского городского суда об аресте 50-летнего «Свидетеля Иеговы» Артура Северинчика, рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Колобов.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии
Крушение самолёта случилось практически сразу после того, как истребитель поднялся в воздух неподалёку от города Биканер.
Обновлено в 06:36
Спорт
Константинова идет второй после короткой программы на Универсиаде
Российская фигуристка Станислава Константинова занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночниц на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203
The National Interest описывает это оружие как преемника ненадежной автоматической винтовки INSAS, которая с 1998 года "служит опорой индийских вооруженных сил", и отмечает, что "смертоносный" российский АК-203 является более эффективным.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены
Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
Обновлено в 03:45
Политика
ВМС Ирана отбили нападение пиратов на нефтяной танкер
Обновлено в 07:47
Политика
Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова
Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 400 человек
Посетителей торгового комплекса попросили покинуть здание. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, из ТЦ было эвакуировано 400 человек.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с такси в Москве
В Москве в результате ДТП с участием такси погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:21
Кино
Волочкова опровергла своё участие в съёмках фильма «Брат-3»
Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что она примет участие в съёмках фильма Стаса Барецкого «Брат-3».
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
НАТО ответит на размещение Россией ракет у границ альянса
НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Музыка
Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения
Певец Сергей Лазарев в субботу представит песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле.
Обновлено в 03:32
Спорт
Болельщики назвали «Волгоград Арену» лучшим стадионом 2018 года
Помимо выбора любителей футбола свое голосование проводило профессиональное жюри, которое назвало лучшей ареной прошлого года DVTK Stadion в Венгрии.
Обновлено вчера в 15:31
Спорт
Стал известен состав сборной России на мужской спринт в рамках ЧМ
Тренерский штаб сборной России во главе с Анатолием Хованцевым определился с составом биатлонистов на спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира в Швеции.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно объявили о расставании
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов, с которым часто видели Ксению Собчак, подрались рядом с кафе в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился
Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против России
Лидер партии "Национальное объединение" и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол
«Рома» объявила об уходе спортивного директора Мончи
Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи покинул свою должность. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта.
Обновлено в 07:59
Космос
Корабль SpaceX Dragon-2 отстыковался от МКС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта с территории космического центра Кеннеди в штате Флорида состоялся запуск корабля Dragon-2 с ракетой-носителем Falcon 9. 3 марта корабль успешно состыковался с МКС.
Обновлено в 02:57