Политика

Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в КиевеRT на русском 05:27

Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua». Как отмечается, на стороне радикалов видны несколько депутатов Верховной рады.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Киеве националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства»

Life.ru04:43

Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве

RT на русском05:27

Националисты и депутаты перекрыли дорогу гей-параду в Киеве

Lenta.ru04:48

Радикалы перекрыли дорогу участникам гей-парада в Киеве

Известия04:44

Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду

Взгляд.ру02:55

Националисты и радикалы в центре Киева перекрыли дорогу ЛГБТ-шествию

News.ru04:16

В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства»

РИА Новости03:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Происшествия

На Украине разбился самолет Ан-2

Обновлено в 06:10
Происшествия

Квартирные воры до смерти забили хозяина на проспекте Мечникова

Завладев деньгами, воры сбежали. Избитый хозяин квартиры вскоре скончался от полученных травм.
Обновлено в 06:07
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

Обновлено вчера в 22:54
Футбол

Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клуб

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар выразил уверенность в том, что в скором времени вернется в свой прежний клуб – "Барселону".
Обновлено в 06:57
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Обновлено в 06:10
Политика

«Грады» разгромили в столице Ливии украинский борт-гигант «Руслан»

Отметил обвинитель также тот факт, что ещё один борт похожей модификации Ан-124 (5A-DKL), также принадлежащий авиакомпании Libyan Arab Air Cargo уже долгое время хранится на территории Киева.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

Обновлено в 06:20
Космос

Россия прирастает новыми островами в Арктике

Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

«Причиной смерти явилось сердечное заболевание»: официальное заявление СКР о драке в Нижних Сергах

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, драка, закончившаяся смертью одного из участников, действительно была.
Обновлено в 06:36
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

Обновлено в 03:23
Происшествия

В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео

Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14
Авто

УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»

В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Неадекватный челябинец напал на фельдшера скорой помощи

По данным местных жителей, мужчина, будучи под воздействием алкоголя или веществ, разбил кирпичом стекло в машине скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и начал ее душить фонендоскопом.
Обновлено в 05:53
Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Политика

В Грузии прокомментировали решение РФ о запрете авиасообщения

Власти Грузии изучают решение России о запрете авиасообщения между двумя странами.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:38
Общество

Синоптики прогнозируют грозовые дожди и похолодание в начале недели

По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, жара спадет, подует северный ветер и к середине недели столбики термометров днем будут показывать около 20 градусов со знаком «плюс».
Обновлено в 05:28
Политика

Путин заявил, что успех зависит от доверия граждан к власти

В июне рейтинг доверия Путину упал при расчете и по старой, и по новой методике.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Симферополе возле школы обнаружили крокодила

Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Авто

Плоский двигатель — изобретение наших мотористов

В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области

Обновлено вчера в 17:47
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»

Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Транспорт

Определены самые популярные летом автобусные маршруты

В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
Обновлено в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное