Политика
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в КиевеRT на русском 05:27
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua». Как отмечается, на стороне радикалов видны несколько депутатов Верховной рады.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Происшествия
На Украине разбился самолет Ан-2
Обновлено в 06:10
Происшествия
Квартирные воры до смерти забили хозяина на проспекте Мечникова
Завладев деньгами, воры сбежали. Избитый хозяин квартиры вскоре скончался от полученных травм.
Обновлено в 06:07
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клуб
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар выразил уверенность в том, что в скором времени вернется в свой прежний клуб – "Барселону".
Обновлено в 06:57
Политика
«Грады» разгромили в столице Ливии украинский борт-гигант «Руслан»
Отметил обвинитель также тот факт, что ещё один борт похожей модификации Ан-124 (5A-DKL), также принадлежащий авиакомпании Libyan Arab Air Cargo уже долгое время хранится на территории Киева.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
Обновлено в 06:20
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
«Причиной смерти явилось сердечное заболевание»: официальное заявление СКР о драке в Нижних Сергах
По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, драка, закончившаяся смертью одного из участников, действительно была.
Обновлено в 06:36
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального
Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Неадекватный челябинец напал на фельдшера скорой помощи
По данным местных жителей, мужчина, будучи под воздействием алкоголя или веществ, разбил кирпичом стекло в машине скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и начал ее душить фонендоскопом.
Обновлено в 05:53
Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Политика
В Грузии прокомментировали решение РФ о запрете авиасообщения
Власти Грузии изучают решение России о запрете авиасообщения между двумя странами.
Обновлено вчера в 09:32
Футбол
Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси
Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:38
Общество
Синоптики прогнозируют грозовые дожди и похолодание в начале недели
По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, жара спадет, подует северный ветер и к середине недели столбики термометров днем будут показывать около 20 градусов со знаком «плюс».
Обновлено в 05:28
Политика
Путин заявил, что успех зависит от доверия граждан к власти
В июне рейтинг доверия Путину упал при расчете и по старой, и по новой методике.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Симферополе возле школы обнаружили крокодила
Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Авто
Плоский двигатель — изобретение наших мотористов
В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии
Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Киеве несколько человек напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранителей и напали на участников "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве, следует из трансляции Громадське ТВ (Общественное ТВ).
Обновлено в 03:40
Транспорт
Определены самые популярные летом автобусные маршруты
В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
Обновлено в 05:25