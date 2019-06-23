Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в КиевеRT на русском 05:27

Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua». Как отмечается, на стороне радикалов видны несколько депутатов Верховной рады.

Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве

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