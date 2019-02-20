Происшествия

Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонииТАСС 09:58

Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм. Об этом ТАСС сообщили в облсуде.
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Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии

Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм. Об этом ТАСС сообщили в облсуде. "Суд принял решение об освобождении Демушкина из колонии", - сказал собеседник агентства.
ТАСС09:58

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Националист Демушкин досрочно вышел на свободу

Интерфакс10:55

Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии

ТАСС09:58

Из колонии во Владимирской области досрочно освобожден осужденный активист Дмитрий Демушкин

Эхо Москвы09:30

Националист Дёмушкин досрочно отпущен из колонии

RT на русском09:44

Националист Демушкин досрочно вышел из колонии

РИА Новости09:41

Суд досрочно отпустил на свободу националиста Демушкина

РБК09:35

Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел из колонии

Коммерсантъ09:53
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Дмитрий Николаевич Дёмушкин
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, придерживающийся националистических взглядов. Глава высшего национального совета объединения «Русские». Председатель оргкомитета Партии националистов. Председатель запрещённых ныне по обвинению в экстремизме организаций «Славянский союз» и «Славянская сила». Организатор Русских маршей, активный участник протестных акций и митингов.
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