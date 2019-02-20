Происшествия
Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонииТАСС 09:58
Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм. Об этом ТАСС сообщили в облсуде.
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Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм. Об этом ТАСС сообщили в облсуде. "Суд принял решение об освобождении Демушкина из колонии", - сказал собеседник агентства.ТАСС09:58
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