Футбол
Начо отказался уходить из «Реала»Bookmaker-ratings.ru 04:06
Защитник «Реала» Начо Фернандес намерен остаться в мадридской команде. 29-летний футболист не хочет покидать стан сливочных. По данным MAJ, испанец отклонил предложения «Севильи», «Наполи» и «Интера», поскольку хочет продолжить выступать только за «Реал».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
Обновлено вчера в 11:05
Политика
«Вы считаете, что я идиот?»: Зеленский в Одессе лично потребовал от главы ГФС подать в отставку
После вступление в должность главы государства Зеленский не раз требовал активизировать борьбу с контрабандой.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика
Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»
Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
Обновлено в 05:51
Культура
«Лунная неделя» пройдет в Москве
В московском Музее космонавтики с 18 по 21 июля пройдет серия мероприятий под общим названием "Лунная неделя" - приуроченная к 50-летию высадки первого человека на спутник Земли.
Обновлено в 05:27
Космос
Эксперт рассказал, была ли высадка на Луне постановкой
Обновлено 11 июля в 07:00
Происшествия
В Петербурге найдено тело тележурналиста с простреленной головой
Мужчина, найденный с огнестрельным ранением головы на Васильевском острове в Петербурге, оказался тележурналистом Петром Миковым.
Обновлено в 04:50
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская отпраздновали годовщину венчания семейными фото
Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская отпраздновали годовщину венчания семейными фото.
Обновлено в 03:11
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Общество
Охрана не пускает посетителей на «Новосибирские Мальдивы»
Обновлено в 05:47
Политика
Невестка Ющенко причастна к краже миллиарда из банков Молдовы
Бывшая невестка экс-главы Украины Виктора Ющенко Елизавета оказалась причастна к краже миллиарда из банков Молдовы.
Обновлено в 05:31
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Здоровье
Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами
Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.
Обновлено в 03:00
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus для России получит оцинкованный кузов
В ближайшее время, на Российском рынке ожидается появление нового китайского кроссовера CS35 Plus, кузов которого будет устойчив к коррозии.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
Турция проводит военную операцию на севере Ирака
Обновлено в 05:02
Наука
Физики добились рекордного ускорения электронов терагерцовым импульсом
Обновлено 11 июля в 12:38
Происшествия
ТЭЦ в Мытищах возобновила работу
Обновлено в 04:20
Политика
Почему «захотел» уйти губернатор Севастополя
Ходатайство по «собственному желанию» было написано губернатором Севастополя не по своей инициативе, а по воле Москвы.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве
Обновлено в 03:50
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30