Футбол

Начо отказался уходить из «Реала»Bookmaker-ratings.ru 04:06

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Защитник «Реала» Начо Фернандес намерен остаться в мадридской команде. 29-летний футболист не хочет покидать стан сливочных. По данным MAJ, испанец отклонил предложения «Севильи», «Наполи» и «Интера», поскольку хочет продолжить выступать только за «Реал».
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Начо отказался уходить из «Реала». Он никогда не выступал за другой клуб

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