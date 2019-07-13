Защитник «Реала» Начо Фернандес намерен остаться в мадридской команде. 29-летний футболист не хочет покидать стан сливочных. По данным MAJ, испанец отклонил предложения «Севильи», «Наполи» и «Интера», поскольку хочет продолжить выступать только за «Реал».

Происшествия В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

Происшествия Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.

Происшествия Москвичка заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке, чтобы вернуться в тюрьму, - пишет издание Baza.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Шоу-бизнес Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.

Спорт Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла чемпионат мира На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванчжу завершился первый вид программы в состязаниях по синхронному плаванию.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.

Происшествия СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.

Общество Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию Павел Валенчук, депутат кировской гордумы, подал заявление в полицию на паблик «Борщ» из-за того, что счел пост в этой группе в отношении него оскорбительным и попросил проверить полицейских администраторов на состав преступления по статьям «Оскорбление представителей власти» и «Клевета».

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Здоровье Тарифы ОМС для Мурманской области могут пересмотреть «Анализируем и правим диспропорцию финансирования системы здравоохранения - и тарифы ОМС, и систему распределения средств по больницам», - написал Андрей Чибис в Социальной сети.

Наука Ученые раскрыли самый легкий способ похудения Американские исследователи из медицинского центра при Университете Дьюка установили, что сокращение около 300 калорий в день поможет легко скинуть лишние килограммы, а также снизить риск возникновения множества заболеваний.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая рассказала о семейной жизни с Андреем Кончаловским Актриса Юлия Высоцкая стала пятой женой одного из самых маститых российских режиссеров Андрея Кончаловского.

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Политика Ярош одобрил обстрел украинского телеканала Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета.