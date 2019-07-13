Футбол

Начо отказался уходить из «Реала»Bookmaker-ratings.ru 04:06

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Сообщается, что действующее соглашение Начо с «Реалом» истекает летом 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Испании Начо провел 20 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу и получил 6 желтых карточек.
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Начо отказался уходить из «Реала». Он никогда не выступал за другой клуб

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