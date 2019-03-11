Футбол

Начо: «Отношения с Солари осложнились, но мы будем с ним до конца»Матч ТВ 04:58

Вальядолид — Реал
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Хосе Соррилья»
11′
Альваро Одриосола
Ануар Туами
29′
34′
Рафаэль Варан
45′+2′
Серхио Регилон
51′
Карим Бензема
59′
Карим Бензема
Начо Мартинес
60′
Ануар Туами
Даниэле Верде
63′
63′
Тибо Куртуа
68′
Каземиро
Кеко
Дуе Чоп
73′
74′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
80′
Каземиро
85′
Лука Модрич
Оскар Плано
Энес Унал
86′
88′
Рафаэль Варан
Хесус Вальехо
88′
Серхио Регилон
Марсело
90′+2′
Марсело
Отношения с Солари осложнились, так как дела идут плохо. Но мы с ним до конца, — сказал Начо. Напомним, что «Реал» занимает третье место в турнирной таблице примеры, имея в активе 51 очко.
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