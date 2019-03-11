Футбол
Начо: «Отношения с Солари осложнились, но мы будем с ним до конца»Матч ТВ 04:58
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Хосе Соррилья»
|11′
Альваро Одриосола
Ануар Туами
|29′
|34′
Рафаэль Варан
|45′+2′
Серхио Регилон
|51′
Карим Бензема
|59′
Карим Бензема
Начо Мартинес
|60′
Ануар Туами
Даниэле Верде
|63′
|63′
Тибо Куртуа
|68′
Каземиро
Кеко
Дуе Чоп
|73′
|74′
Тони Кроос
Федерико Вальверде
|80′
Каземиро
|85′
Лука Модрич
Оскар Плано
Энес Унал
|86′
|88′
Рафаэль Варан
Хесус Вальехо
|88′
Серхио Регилон
Марсело
|90′+2′
Марсело
|38%
|Владение мячом
|62%
|79%
|Процент точных передач
|89%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|12
|10
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|1
Вальядолид
Расстановка 4‑3‑3
1
Масип
18
Антоньито
2
Фернандес Морено
5
Калеро
22
Мартинес
11
Верде
21
Мичел
14
Алькарас
20
Чоп
12
Гвардиола
9
Унал
25
Куртуа
19
Одриосола
6
Начо
3
Вальехо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
24
Себальос
15
Вальверде
9
Бензема
2 ×
20
Асенсио
Реал
Расстановка 4‑3‑1‑2
Отношения с Солари осложнились, так как дела идут плохо. Но мы с ним до конца, — сказал Начо. Напомним, что «Реал» занимает третье место в турнирной таблице примеры, имея в активе 51 очко.
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