Футбол
РИА НовостиНачо Монреаль перейдет из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»
Защитник Начо Монреаль перейдет из лондонского "Арсенала" в "Реал Сосьедад", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. Клубы достигли договоренности о переходе. Контракт 33-летнего Монреаля будет рассчитан до 30 июня 2021 года.
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Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Футбол
Локомотив — Ростов 1:2
Московский «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
RT на русском 11:27
Происшествия
Париж: «жилеты» бросили в полицейских бутылки и получили порцию газа
В ходе шествия манифестанты бросили в полицейских несколько пластиковых бутылок с водой, стражи правопорядка в ответ применили слезоточивый газ.
Вести.Ru 11:22
Технологии
Telegram разрешит скрыть свой номер телефона от всех
Telegram через несколько дней планирует выпустить обновление, которое позволит скрыть свой номер телефона от всех, в том числе от тех, кто внес его в свой список контактов.
Lenta.ru 08:06
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в мире
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания 10:26
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 10:40
Политика
МАКС-2019 побил абсолютный рекорд по посещаемости
Дневная посещаемость Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), который проходит в подмосковном «Жуковском», побила абсолютный рекорд в субботу, превысив отметку в 170 тысяч человек.
ФАН 11:19
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях
Президент США Дональд Трамп заявил, что прощает свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут, которая оскорбительно отозвалась о его дочерях.
RT на русском 10:11
Единоборства
Букмекеры считают Ломаченко фаворитом в бою с Кэмпбеллом
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана
В последний день лета Собчак вернулась с двухлетним сыном Платоном в «холодную Москву».
Lisa.ru 05:30
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Космос
Китайский радиотелескоп FAST открыл 93 новых пульсара
Китайский радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) открыл 93 ранее неизвестных пульсара, передает агентство "Синьхуа".
Труд вчера в 13:28
Политика
Глава МИД Южной Осетии назвал цель действий Грузии на границе
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что Грузия стремится обострить ситуацию на границе с целью получить контроль над полезными ископаемыми.
Газета.Ru 00:42
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле
Московский Комсомолец 11:03
Автоспорт
Ф2: Субботняя гонка отменена после чудовищной аварии
Субботняя гонка Формулы 2 в Спа была остановлена вскоре после старта.
F1news.ru 11:28
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью (1:1) с «Саутгемптоном» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 10:00