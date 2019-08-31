Защитник Начо Монреаль перейдет из лондонского "Арсенала" в "Реал Сосьедад", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба. Клубы достигли договоренности о переходе. Контракт 33-летнего Монреаля будет рассчитан до 30 июня 2021 года.

Начо Монреаль перейдет из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»

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