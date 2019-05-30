Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пускахРИА Новости 09:14

с чего всё началось

На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется.

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Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

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