Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пускахРИА Новости 09:14

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Это следует из поправок к регламенту закупок в сфере обороны, поступивших в распоряжение РИА Новости. Уточняется, что решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.
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Сергей Крикалев
На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется.
— Сергей Крикалев, российский космонавтПолитика Сегодня 13:13
с чего всё началось
Минобороны США разместило на сайте Федерального регистра поправки в правила закупок в оборонных целях, включив Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников, в случае если возникает риск в области кибербезопасности (.pdf
).
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