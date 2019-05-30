Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пускахРИА Новости 09:14
Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Это следует из поправок к регламенту закупок в сфере обороны, поступивших в распоряжение РИА Новости. Уточняется, что решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.
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На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется.
— Сергей Крикалев, российский космонавтПолитика Сегодня 13:13
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Политика
Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги
Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Политика
Врио губернатора Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил баллотироваться на должность главы города в качестве самовыдвиженца.
Обновлено в 15:56
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Общество
В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию
Набирает популярность новая оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями и мотоциклистами.
Обновлено вчера в 08:49
Авто
Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 млн рублей
Стоит отметить, что в Британии за комплект просят 6 млн фунтов стерлингов, а это почти 500 млн рублей.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Политика
Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном
Обновлено в 10:42
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Обновлено в 14:56
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено в 05:13
Кино
Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»
В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено в 06:38
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об уничтожении тоннеля из Ливана
Израиль начал операцию "Северный щит" по поиску тоннелей "Хезболлах" у границы с Ливаном 4 декабря 2018 года.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Ради свержения Асада и противостояния с РФ Запад использует Совбез ООН
Заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Сирии, никак не меняет положение вещей - напряженность растет, мирные жители продолжают гибнуть под обстрелами террористов.
Обновлено в 07:41
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
В США нашли новое доказательство фальсификации высадки на Луну
Исследователь из США Фил Поллинг нашел новое доказательство того, что никакой высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году могло и не быть.
Обновлено в 09:10
Политика
Украинская Рада обеспокоилась положением коренных народов России
Депутаты Рады после трех неудачных попыток все же проголосовали за обращение в международные организации с осуждением внутренней политики Москвы в отношении коренных народов.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Олимпия» выиграла Кубок Словении второй год подряд
Дублем отметился австрийский полузащитник Стефан Савич. «Олимпия» выиграла Кубок Словении во второй раз в своей истории и второй год кряду.
Обновлено в 16:11
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53