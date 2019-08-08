Политика

Силовики начали повторный штурм резиденции АтамбаеваRT на русском 06:53

Силовики начали повторный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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