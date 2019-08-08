Политика
Силовики начали повторный штурм резиденции АтамбаеваRT на русском 06:53
Силовики начали повторный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
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Экономика
Один из претендентов на акции из дела Baring Vostok готов заключить сделку
Споры вокруг стоимости пакета акций IFTG легли в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного».
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Водитель погиб при взрыве фуры в Красноярском крае
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. в ГУ МВД отмечают, что взрыв мог произойти из-за нарушений в транспортировке двуокиси углерода.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Алибасов подал в суд на производителя «Крота»
Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».
Обновлено в 06:34
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Политика
Зеленский пригласил Эрдогана на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложил ему приехать с визитом на Украину.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Футбол
«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и Краля
Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак".
Обновлено в 05:46
Авто
Названы самые незащищенные от угона автомобили
Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Наука
ООН предупредила человечество о глобальной нехватке еды
Изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя, говорится в новом докладе ООН.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга
Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Автобус с туристами загорелся в Греции
Туристический автобус загорелся в тоннеле у города Козани на севере Греции. По информации местного издания kozanilife.gr, пострадавших нет.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности
7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 02:03
Технологии
Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования
Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).
Обновлено в 06:50
Теннис
Серена Уильямс продолжает выступление в Торонто
Прежде оппонентки не встречались. В третьем раунде турнира в Торонто Уильямс сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Обновлено в 02:04
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Карина Разумовская впервые стала мамой
Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Частную школу в Омске наказали за показ триллера детям
Обновлено в 02:43
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06