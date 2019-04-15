Кино

Начался показ финального сезона «Игры престолов»Соловей.инфо 03:54

Американский телеканал HBO 14 апреля начал показ заключительного сезона сериала «Игра престолов». Его выхода ждали миллионы поклонников.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Игра престолов» в цифрах

Life.ru06:30

В США состоялась премьера финального сезона «Игры престолов»

Говорит Москва00:06

HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

РБКвчера в 22:30

В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»

ТАССвчера в 21:09

Стартовала мировая премьера заключительного сезона одного из самых популярных телесериалов «Игра престолов»

Эхо Москвы11:03

Дорогое удовольствие: разбираем экономику «Игры престолов»

РИА Новостивчера в 01:00

10 лучших сериалов апреля: выбор «Фонтанки»

Фонтанка.Ру13 апреля в 02:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 22:36
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Обновлено в 22:27
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Кино

Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

Обновлено в 03:21
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие

Российские корабли следят за эсминцем США в Черном море

Обновлено в 03:25
Общество

Девять веков истории: Собор пережил катаклизмы, войны и революции

Средневековые соборы строили долго, возведение прерывалось на время войн или кризисов.
Обновлено в 17:38
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Общество

Правительство отказалось от обязательной видеофиксации техосмотра

Инициатива была внесена в Думу правительством с целью ввести обязательную фиксацию на фото и видео процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 09:28
Хоккей

Кейн сыграет за сборную США на ЧМ-2019 и будет капитаном команды

Обновлено в 13:31
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Музыка

Верка Сердючка отправится на «Евровидение»

Обновлено в 22:00
Здоровье

Из аптек изымаются поддельные глазные капли

При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 14:58
Общество

В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение

Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 10:40
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Новейшая медтехника поступила в сирийскую провинцию Алеппо

Обновлено в 22:58
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено вчера в 17:01
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия

Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
Обновлено в 22:18
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное