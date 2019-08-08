Происшествия

Начался новый штурм резиденции АтамбаеваBFM.ru 07:42

Резиденцию экс-президента Киргизии защищают около его 400 сторонников. В качестве орудий обороны у них только камни и палки. Новый штурм начался после того, как сторонники Атамбаева отпустили попавших к ним при первых двух попытках захватить резиденцию спецназовцев.
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Силовики снова штурмуют резиденцию Атамбаева: его сторонники отбиваются камнями и палками

БИЗНЕС Online06:57

Силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева

Взгляд.ру07:27

Силовики ворвались на территорию резиденции Атамбаева

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В штабе Атамбаева заявили о новом столкновении с силовиками

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Сторонники Атамбаева отменили митинг из-за нового штурма его дома

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Эхо Москвы08:00
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Финансы

Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень

Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
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Политика

Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин

Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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Происшествия

У Уральского турбинного завода в Екатеринбурге произошел пожар

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Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

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Обновлено 06 августа в 21:59
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв

ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Военнослужащий тольяттинского гарнизона погиб при прыжке с парашютом

Обновлено в 06:51
Армия и оружие

В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии

Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном

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Происшествия

Под Новороссийском автобус упал с обрыва

В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена

Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга

Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
Обновлено в 05:32
Общество

Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»

Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
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Шоу-бизнес

Владимир Винокур выложил архивный снимок с Софией Ротару

Юморист Владимир Винокур выложил архивный снимок с певицей Софией Ротару. На фотографии известной исполнительнице всего 42 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
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Здоровье

Медики назвали полезные свойства баклажанов

Врачи рассказали о полезных для организма свойствах баклажанов. Эксперты отметили низкую калорийность продукта, что важно для похудения.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Суд арестовал счета ФБК Навального

Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Экономика

ФАС примет решение по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет» в сентябре

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева сообщила, что ведомство планирует принять решение по сделке между «Яндекс.Такси» и «Везет» в сентябре — после завершения анализа рынка такси.
Обновлено в 07:36
Политика

Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение

Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение.
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Общество

В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.
Обновлено в 03:07
Музыка

Кирилл Рихтер даст свой последний сольный концерт в Москве

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Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
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Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
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Алмазбек Шаршенович Атамбаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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