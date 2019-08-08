Резиденцию экс-президента Киргизии защищают около его 400 сторонников. В качестве орудий обороны у них только камни и палки. Новый штурм начался после того, как сторонники Атамбаева отпустили попавших к ним при первых двух попытках захватить резиденцию спецназовцев.

Финансы Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.

Политика Россия не принижает вклад союзников в Победу, заявил Нарышкин Россия не собирается приуменьшать вклад союзников в победу над нацизмом во Второй мировой войне, но надо помнить о таких злодеяниях Запада, как устроенная США атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Общество К берегам России впервые приплыл сельдяной король Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Музыка Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Армия и оружие Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.

Футбол «Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Экономика Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.

Происшествия В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв ИА «Ореанда-Новости» В воинской части в Архангельской области произошёл взрыв. 2 человека погибли, 15 получили ранения.

Армия и оружие В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.

Происшествия Под Новороссийском автобус упал с обрыва В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.

Политика На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Происшествия Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.

Общество Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".

Политика Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.

Шоу-бизнес Владимир Винокур выложил архивный снимок с Софией Ротару Юморист Владимир Винокур выложил архивный снимок с певицей Софией Ротару. На фотографии известной исполнительнице всего 42 года.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Здоровье Медики назвали полезные свойства баклажанов Врачи рассказали о полезных для организма свойствах баклажанов. Эксперты отметили низкую калорийность продукта, что важно для похудения.

Происшествия Суд арестовал счета ФБК Навального Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Экономика ФАС примет решение по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет» в сентябре Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева сообщила, что ведомство планирует принять решение по сделке между «Яндекс.Такси» и «Везет» в сентябре — после завершения анализа рынка такси.

Общество В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.

Политика Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.