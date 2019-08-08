Происшествия
Начался новый штурм резиденции АтамбаеваBFM.ru 07:42
Резиденцию экс-президента Киргизии защищают около его 400 сторонников. В качестве орудий обороны у них только камни и палки. Новый штурм начался после того, как сторонники Атамбаева отпустили попавших к ним при первых двух попытках захватить резиденцию спецназовцев.
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