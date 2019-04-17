Армия и оружие
Начался новый этап разработки российской подлодки пятого поколенияРоссийская газета 01:10
Опытно-конструкторские работы (ОКР) под шифром "Лайка" начались в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". Их предмет - создание многоцелевой российской атомной подлодки пятого поколения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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ТАСС: В России стартовали опытно-конструкторские работы по созданию АПЛ пятого поколения
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«Малахит» начал работы по созданию многоцелевой подлодки пятого поколения
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