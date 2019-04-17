Армия и оружие

Начался новый этап разработки российской подлодки пятого поколенияРоссийская газета 01:10

Опытно-конструкторские работы (ОКР) под шифром "Лайка" начались в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". Их предмет - создание многоцелевой российской атомной подлодки пятого поколения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Атомную субмарину пятого поколения вооружат «Цирконом»

Gazeta.SPb05:18

Эксперт назвал главные качества АПЛ пятого поколения

Взгляд.ру04:40

Источник: в России начались ОКР по созданию атомной подлодки пятого поколения

ТАССвчера в 20:33

ТАСС: В России стартовали опытно-конструкторские работы по созданию АПЛ пятого поколения

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В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки

Известиявчера в 21:29

Петербургское бюро начало работу над атомной подлодкой пятого поколения

78.ru03:15

«Малахит» начал работы по созданию многоцелевой подлодки пятого поколения

Народные новостивчера в 21:14
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Происшествия

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Обновлено в 03:36
Общество

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика

Лавров отметил продолжающееся давление на Сербию в вопросе Косова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем заявил, что, по его мнению, давление на Сербию по вопросу Косова со стороны западных стран продолжится.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

На Украине солдат-срочник сбежал с оружием из воинской части

"Сообщаем, что вечером 16 апреля 2019 года с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:16
Транспорт

В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Обновлено в 04:07
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Футбол

Вратарь «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистское приветствие

Футбольная ассоциация Англии не станет наказывать голкипера «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси за нацистское приветствие.
Обновлено в 04:41
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Общество

Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными

Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Общество

Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина

Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Технологии

Pornhub запустил акцию Beesexual с пчелиным порно

Компания Pornhub решила запустить благотворительную акцию под названием Beesexual.
Обновлено в 05:05
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Обновлено в 02:31
Футбол

ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова

«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский уже в три раза опережает Порошенко

За действующего президента готовы отдать голоса только 25,4%. Таким образом, все попытки Порошенко дискредитировать и спровоцировать Зеленского, только увеличивают его шансы на президентство.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур мечтает родить девочку

33-летняя балерина мечтает родить девочку, но пока не готова ко второму ребенку.
Обновлено в 03:29
Культура

Иван Ургант высмеял допросы свидетелей по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:53
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Наука

Ключевую часть самой мощной лазерной установки в мире собрали в Сарове

Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку центрального элемента самой мощной лазерной установки в мире, которая в перспективе будет применяться в том числе для получения чистой энергии, сообщила пресс-служба ядерного центра.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук изумила поклонников весенним фото с открытыми ножками

Певица, красавица-волжанка Юлия Ковальчук снялась в весенней фотосессии. Один из снимков она опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 05:20
Общество

Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Технологии

Видео дня: вереница роботов Boston Dynamics SpotMini тянет грузовик

В новом видео показано, что упряжка из десяти SpotMini способна сдвинуть с места и затем тянуть за собой грузовик.
Обновлено в 04:46
Финансы

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Политика

Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента

Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

Названы любимые автомобили молодых россиян

Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
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