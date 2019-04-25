Футбол

Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»Тульские новости 13:31

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле стартовал матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражается с московским «Спартаком».
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Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»

Тульские новости13:31

Гулиев, Ташаев и Гапонов — в основе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Матч ТВ12:30

«Арсенал» — «Спартак»: Гапонов — в стартовом составе красно-белых, Глушаков — в запасе

Sport24.ru12:21

«Арсенал» и «Спартак» начали бодро. Стадион в Туле переполнен

Тульская пресса13:32

«Спартак» потерпел разгром в матче с «Арсеналом»

Чемпионат15:21

Защитник Гапонов дебютировал в составе «Спартака» в РПЛ

Sports.ru13:36

«Чемпионат»: в матче с «Арсеналом» в центре обороны «Спартака» сыграют Гапонов и Джикия

ProstoProSportвчера в 18:26
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Энергетика

В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Футбол

«Арсенал» победил «Спартак» в Туле

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:20
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено в 11:48
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Футбол

«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»

«Хетафе» на своем поле принимал «Реал» в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram

Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Общество

Гороскоп на 26 апреля 2019 года

Если вы 26 апреля будете ждать у моря погоды или сидеть сложа руки, то можете упустить шанс добиться успеха.
Обновлено в 15:31
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Наука

Долго непортящийся хлеб признали опасным

Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе

Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:18
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Экономика

Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам

США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан

По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Авто

АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Наука

Новый полимер светится белым при растяжении

Предыдущие варианты полимеров, реагирующих на внешнюю механическую силу, имели слабые связи, которые быстро разрушались под действием света и тепла.
Обновлено в 09:50
Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Здоровье

Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка

В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Политика

Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка

Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.
Обновлено в 04:12
Здоровье

Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР

Обновлено в 17:24
Политика

Савченко сравнила Порошенко и Януковича

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
Обновлено в 16:38
Кино

Роскомнадзор блокирует сайты с пиратскими копиями «Игры престолов»

Обновлено в 06:38
Общество

Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»

В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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