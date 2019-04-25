Футбол
Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»Тульские новости 13:31
Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле стартовал матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражается с московским «Спартаком».
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«Чемпионат»: в матче с «Арсеналом» в центре обороны «Спартака» сыграют Гапонов и Джикия
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