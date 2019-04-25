Футбол

Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»Тульские новости 13:31

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле стартовал матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражается с московским «Спартаком».
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«Арсенал» и «Спартак» начали бодро. Стадион в Туле переполнен

Тульская пресса13:32

Гулиев, Ташаев и Гапонов — в основе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Матч ТВ12:30

«Арсенал» — «Спартак»: Гапонов — в стартовом составе красно-белых, Глушаков — в запасе

Sport24.ru12:21

«Спартак» потерпел разгром в матче с «Арсеналом»

Чемпионат15:21

Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»

Тульские новости13:31

Защитник Гапонов дебютировал в составе «Спартака» в РПЛ

Sports.ru13:36

«Чемпионат»: в матче с «Арсеналом» в центре обороны «Спартака» сыграют Гапонов и Джикия

ProstoProSportвчера в 18:26
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Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Обновлено в 17:50
Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Авто

Новый кроссовер Skoda представят в июне

Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Политика

Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове

Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Футбол

Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Происшествия

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Экономика

Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам

США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Политика

Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Происшествия

СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море

Тридцать три человека считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения судна, отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго, сообщило венесуэльское издание Nacional.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

Первое заседание Ассоциации военных вузов СНГ прошло в Нур-Султане

«Ассоциация создана для координации взаимодействия высших военно-учебных заведений государств-участников СНГ по вопросам подготовки военных, научных и научно-педагогических кадров, осуществления профессиональной переподготовки, проведения научных исследований»,- рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Обновлено в 16:32
Наука

Обнаружены нейроны, способствующие перееданию

Обновлено в 02:54
Игры

Инфицированный прилив: авторы Days Gone рассказали об ордах заражённых

Создатели Days Gone продолжают рассказывать о ключевых аспектах проекта — недавно они поведали о мотоцикле и инфицированных животных, а теперь пришёл черёд орд заражённых.
Обновлено в 13:52
Политика

Зеленский раскритиковал закон об исключительности украинского языка

Принятый Верховной радой закон об исключительности украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом, заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:07
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Происшествия

В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек

Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Хоккей

Сборная России сыграет с США в полуфинале юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:00
Здоровье

Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство

Лечение в больнице Ижевска не помогло: врачам никак не удавалось подобрать противосудорожное лекарство.
Обновлено в 18:36
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 08:28
Политика

Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»

Как утверждал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, указ выпустили после выборов президента Украины, поскольку во время избирательной кампании это мог бы в свою пользу использовать Петр Порошенко.
Обновлено в 06:03
Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Гаджеты

Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током

Компания Аррlе объявила об отзыве произведённых ею адаптеров, предназначенных для сетевых розеток, которые используются в Великобритании, Гонконге и Сингапуре, пишет ТАСС.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева снялась обнаженной

Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
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Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», защитник сборной России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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