Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»Тульские новости 13:31

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле стартовал матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражается с московским «Спартаком».

Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»

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