Футбол
Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»Тульские новости 13:31
Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле стартовал матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражается с московским «Спартаком».
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«Чемпионат»: в матче с «Арсеналом» в центре обороны «Спартака» сыграют Гапонов и Джикия
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Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
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Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
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У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
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Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
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Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
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Футбол
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Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
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Экономика
Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам
США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
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Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
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Шоу-бизнес
София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже более 30 граждан Венесуэлы в Карибском море
Тридцать три человека считаются пропавшими без вести в результате кораблекрушения судна, отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго, сообщило венесуэльское издание Nacional.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Первое заседание Ассоциации военных вузов СНГ прошло в Нур-Султане
«Ассоциация создана для координации взаимодействия высших военно-учебных заведений государств-участников СНГ по вопросам подготовки военных, научных и научно-педагогических кадров, осуществления профессиональной переподготовки, проведения научных исследований»,- рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
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Обнаружены нейроны, способствующие перееданию
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Игры
Инфицированный прилив: авторы Days Gone рассказали об ордах заражённых
Создатели Days Gone продолжают рассказывать о ключевых аспектах проекта — недавно они поведали о мотоцикле и инфицированных животных, а теперь пришёл черёд орд заражённых.
Обновлено в 13:52
Политика
Зеленский раскритиковал закон об исключительности украинского языка
Принятый Верховной радой закон об исключительности украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом, заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:07
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Происшествия
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Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
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Здоровье
Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство
Лечение в больнице Ижевска не помогло: врачам никак не удавалось подобрать противосудорожное лекарство.
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Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
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Политика
Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»
Как утверждал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, указ выпустили после выборов президента Украины, поскольку во время избирательной кампании это мог бы в свою пользу использовать Петр Порошенко.
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Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током
Компания Аррlе объявила об отзыве произведённых ею адаптеров, предназначенных для сетевых розеток, которые используются в Великобритании, Гонконге и Сингапуре, пишет ТАСС.
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Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
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Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56