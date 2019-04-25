Футбол
Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»Тульские новости 13:31
Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле стартовал матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражается с московским «Спартаком».
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«Чемпионат»: в матче с «Арсеналом» в центре обороны «Спартака» сыграют Гапонов и Джикия
ProstoProSportвчера в 18:26
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Музыка
Зульфия Ханбабаева призывает быть на стороне любви
Народная артистка Зульфия Ханбабаева после долгой паузы в творчестве представила свой новый клип на песню Sevən Tərəfdə Mən "Я на стороне любви", который сразу набрал высокие просмотры.
Обновлено в 14:53
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Футбол
Главный тренер «Челси» крупно оштрафован за поведение на матче АПЛ
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри оштрафован на £8 тыс. по итогам матча 35-го тура английской Премьер-лиги против "Бернли" (2:2).
Обновлено в 16:20
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:34
Космос
Система очистки воздуха на МКС дала сбой
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность
На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено в 13:40
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Прокурор предложит срок заключения для Кокорина и Мамаева 6 мая
Как сообщает ТАСС, планируется начать прения сторон, и гособвинение огласит наказание, которое считает справедливым для футболистов.
Обновлено в 15:55
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту
Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Оператор «Северного потока-2» оценил убытки стран Европы от действий Дании
Семьи и компании Европы заплатят за задержку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за действий Дании, заявил председатель пресс-службы швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Хартманн.
Обновлено в 12:07
Кино
Дэниел Крэйг снова сыграет в фильме про Джеймса Бонда
Обновлено в 15:17
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Политика
Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России
Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Обновлено в 16:06
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.
Обновлено в 13:36
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Здоровье
В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту
Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Футбол
«Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре
Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Обновлено в 13:22