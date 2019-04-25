Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»Тульские новости 13:31

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле стартовал матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражается с московским «Спартаком».

Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»

Музыка Зульфия Ханбабаева призывает быть на стороне любви Народная артистка Зульфия Ханбабаева после долгой паузы в творчестве представила свой новый клип на песню Sevən Tərəfdə Mən "Я на стороне любви", который сразу набрал высокие просмотры.

Общество Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Происшествия Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.

Происшествия При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Происшествия Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.

Футбол Главный тренер «Челси» крупно оштрафован за поведение на матче АПЛ Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри оштрафован на £8 тыс. по итогам матча 35-го тура английской Премьер-лиги против "Бернли" (2:2).

Футбол Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.

Происшествия МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте "По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.

Происшествия Прокурор предложит срок заключения для Кокорина и Мамаева 6 мая Как сообщает ТАСС, планируется начать прения сторон, и гособвинение огласит наказание, которое считает справедливым для футболистов.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Общество В Карском море нашли неизвестную подлодку В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Происшествия В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Музыка Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star 24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.

Энергетика Оператор «Северного потока-2» оценил убытки стран Европы от действий Дании Семьи и компании Европы заплатят за задержку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за действий Дании, заявил председатель пресс-службы швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Хартманн.

Политика Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Политика Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Политика В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.

Кино Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста» Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Здоровье В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.

Политика Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».