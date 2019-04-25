Футбол

Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»Тульские новости вчера в 13:31

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле стартовал матч 25 тура Чемпионата России по футболу. Тульский «Арсенал» сражается с московским «Спартаком».
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«Спартак» потерпел разгром в матче с «Арсеналом»

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«Арсенал» и «Спартак» начали бодро. Стадион в Туле переполнен

Тульская прессавчера в 13:32

«Арсенал» — «Спартак»: Гапонов — в стартовом составе красно-белых, Глушаков — в запасе

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Гулиев, Ташаев и Гапонов — в основе «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Матч ТВвчера в 12:30

Начался матч между «Арсеналом» и «Спартаком»

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«Чемпионат»: в матче с «Арсеналом» в центре обороны «Спартака» сыграют Гапонов и Джикия

ProstoProSport24 апреля в 18:26

Гапонов, скорее всего, сыграет в обороне «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Sports.ru24 апреля в 16:29
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

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Гончаров подписал новый контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Максим Гончаров подписал новый контракт с московским клубом.
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Здоровье

В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.
Обновлено 24 апреля в 23:30
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Пасха в 2019 году может стать последней для жителей Земли, - учёные

Учёные предвещаю апокалипсис на Пасху. По мнению специалистов, планету окутает холод и придет вечная мерзлота.
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Наука

Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика

Жесты Ким Чен Ына на встрече с Путиным выдали волнение и стресс

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Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
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Путешествия

Полиэтиленовые пакеты выдают российских туристов

Кстати, туристы из России любят возить с собой огромное количество пакетов.
Обновлено вчера в 08:03
Общество

Комбинат питания «Конкорд» выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах

Поставщик питания "Конкорд" выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах и детских садах.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

Обновлено вчера в 14:20
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне

"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Транспорт

Движение по Большом Обуховском мосту ограничат

Обновлено в 02:45
Авто

Внедорожник Mitsubishi Pajero попрощался с Японией

Компания Mitsubishi провожает Pajero на заслуженный отдых.
Обновлено вчера в 11:51
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Михаил Горбачев госпитализирован

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Политика

Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти

В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.
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Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше, чем сообщали СМИ

Количество жертв ужасных терактов на Шри-Ланке составило около 250-260 человек. Ранее СМИ говорили о 359 погибших в результате трагедии.
Обновлено вчера в 13:26
Энергетика

Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»

Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 06:12
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
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Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов

Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
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Происшествия

На востоке Москвы столкнулись четыре машины

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице в Москве, два человека пострадали, один погиб, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 01:40
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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