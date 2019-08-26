Политика

ИзвестияИзвестияНачался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации. Об этом 26 августа говорится на сайте оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском09:20

Когда «Газпром» начнет поставки газа по «Северному потоку — 2»

Rambler News Service08:58

«Северный поток - 2» построен на три четверти

Газета.Ru05:29

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Известия06:02

Россия приступила к финальному этапу укладки «Северного потока - 2»

ТАСС05:36

Оператор «Северного потока-2» отчитался о завершении строительства на 75%

РБК07:15

Газопровод «Северный поток — 2» построили на три четверти

РИА Новости05:26
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Политика

Родовое село Кадырова переименовано в Ахмат-Юрт

ТАСС 08:28
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Гризманн отпраздновал дубль за «Барселону» в стиле Леброна Джеймса

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн оформил дубль в матче с «Бетисом» (5:2) во 2-м туре Примеры.
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Происшествия

Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео

РИА Новости 07:19
Политика

Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
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Политика

Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона

В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.
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В Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса

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Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
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Черчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова.
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Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Армия и оружие

В Китае назвали свой истребитель J-20 лучшим в мире

Недавно компания AVIC осуществила очередную презентацию J-20, на которым объявила истребитель «лучшим в мире».
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Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи

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Жителей Хакасии пригрозили оставить без электроэнергии

Энергетики могут со 2 сентября ограничить подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ Хакасии из-за накопившейся у них задолженности.
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Авто

Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга

Еще замаскированный Porsche Taycan установил новый рекорд для четырехдверных электромобилей на Нюрбургринге, преодолев знаменитую немецкую трассу за 7 минут и 42 секунды.
SpeedMe 07:20
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Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

РИА Новости вчера в 22:50
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Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
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Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц

Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
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Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
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Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
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Политика

СПЧ предложит Путину вариант амнистии к 75-летию Победы

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
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Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
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Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей

За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
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Наука

Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
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В сочинских аптеках пожаловались на отсутствие преднизолона

В аптеках Сочи нет преднизолона, препарат отсутствует у поставщиков, сообщил РИА Новости представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление".
РИА Новости 07:40
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Джокович сыграет за сборную Сербии в Кубке Дэвиса

Напомним, финальный раунд Кубка Дэвиса пройдёт в Мадриде с 18 по 24 ноября. В группе A сборная Сербии сразится с командами Франции и Японии.
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