Политика

ИзвестияИзвестияНачался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации. Об этом 26 августа говорится на сайте оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском09:20

Когда «Газпром» начнет поставки газа по «Северному потоку — 2»

Rambler News Service08:58

Оператор «Северного потока-2» отчитался о завершении строительства на 75%

РБК07:15

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Известия06:02

Россия приступила к финальному этапу укладки «Северного потока - 2»

ТАСС05:36

«Северный поток - 2» построен на три четверти

Газета.Ru05:29

Газопровод «Северный поток — 2» построили на три четверти

РИА Новости05:26
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Экономика

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Происшествия

Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Известия 08:38
Политика

Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами

Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Политика

Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Происшествия

В Петербурге эвакуировали клинику университета имени Мечникова

РБК 09:23
Общество

Вторая семья в Москве рискует лишиться ребенка за участие в митинге

Новый День 04:42
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Футбол

Черчесов: мыслей вызвать Соболева в сборную России не было

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что у него не было мыслей вызывать в состав национальной команды нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, так как его время еще не пришло.
РИА Новости 08:20
Происшествия

Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц

Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.
Московский Комсомолец 07:43
Политика

Телеведущий оскорбил всех проголосовавших за Зеленского украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский обещал и в итоге упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям.
ФАН 05:50
Армия и оружие

Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео

В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Происшествия

Пассажирский поезд из Петербурга забросали камнями в Чечне

Ридус вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Ксения Раппопорт развелась с мужем

Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

РИА Новости вчера в 22:50
Музыка

Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Здоровье

Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи

Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Происшествия

Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке.
Вести.Ru 05:53
Экономика

«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Общество

Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве

Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости вчера в 20:37
Политика

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Происшествия

17-летняя чеченка зарезала сестру и мать

«В ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 09:42
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Путешествия

Названы города России с самыми дешевыми отелями

Напомним, ранее были названы отели с самыми высокими ценами. Рейтинг возглавил отель Four Seasons Lion Palace в Северной столице.
МИР 24 08:04
Наука

Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Эксперимент на мышах показал, что жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей.
Российская газета 00:42
Гаджеты

Смартфон Honor V30 получит модем 5G

Актуальные Новости вчера в 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
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