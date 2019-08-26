Политика

ИзвестияИзвестияНачался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации. Об этом 26 августа говорится на сайте оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском09:20

Газопровод «Северный поток — 2» построили на три четверти

РИА Новости05:26

Оператор «Северного потока-2» отчитался о завершении строительства на 75%

РБК07:15

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Известия06:02

Россия приступила к финальному этапу укладки «Северного потока - 2»

ТАСС05:36

«Северный поток - 2» построен на три четверти

Газета.Ru05:29

Когда «Газпром» начнет поставки газа по «Северному потоку — 2»

Rambler News Service08:58
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Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
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РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Технологии

Китайский конкурент Waymo и Toyota будут совместно разрабатывать самоходные автомобили

3DNews 06:39
Политика

Касамара отказалась от дебатов с Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

Российская газета 05:23
Кино

Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Известия 11:59
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Энергетика

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин

В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
Здоровье

Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений

Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Кино

Роберт Дауни-мл. извинился за инцидент с травкой в Диснейленде

Дауни-мл. стал лауреатом премии за роль Тони Старка в фильмах студии Marvel.
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Шоу-бизнес

Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко

Скандально известная журналистка и светская львица, 44-летняя Божена Рынска сделала сенсационное заявление на своей странице в фейсбуке: у нее будет ребенок от погибшего полгода назад мужа Игоря Малашенко.
Московский Комсомолец 10:01
Армия и оружие

В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

REGNUM 06:24
Политика

Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
News.ru 07:13
Общество

Московский метрополитен объяснил иск к оппозиционерам сверхурочной работой своих сотрудников

Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин сайту "МБХ Медиа", в день акции протеста 27-го июля на работу дополнительно пришлось привлечь начальников семи центральных станций метро.
Эхо Москвы 12:03
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Шоу-бизнес

Пугачева назначила новую примадонну России

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео с «благословением» от Аллы Пугачевой.
Рамблер 04:59
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Происшествия

В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами

Российская газета 11:11
Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Футбол

Заболотный забил дебютный гол за «Сочи»

Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
Bobsoccer 11:53
Музыка

Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»

Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Финансы

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Общество

Алексей Текслер предложил решить судьбу мэра Златоуста на референдуме

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Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег

Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:06
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Родовое село Кадырова переименовали

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