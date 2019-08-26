Политика
ИзвестияНачался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации. Об этом 26 августа говорится на сайте оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.
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Происшествия
Машина вылетела в кювет под Красноярском, есть пострадавшие
РЕН ТВ вчера в 22:28
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Здоровье
В Кузбассе заработает новая система работы скорой помощи
Система заработает в регионе до конца этого года.
Вести Кузбасс вчера в 22:51
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом Федором успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Общество
Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика
В МИД Молдавии выступили за нормализацию отношений с Россией
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску перед поездкой в Москву высказался за нормализацию молдавско-российских отношений.
RT на русском вчера в 20:15
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
РИА Новости вчера в 14:26
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU вчера в 07:01
Экономика
Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег
Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 12:06
Происшествия
В Японии при восхождении на гору Фудзи погибла россиянка
РИА Новости вчера в 08:52
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Транспорт
Дальний Восток может остаться без «плоских тарифов» Аэрофлота
Дальний Восток может остаться без "плоских тарифов".
MagadanMedia.ru вчера в 22:50
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Общество
Безопасное расстояние от свалок до аэродромов назвали в Минтрансе
Директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова рассказала, каким должно быть расстояние от свалок до аэродромов.
Газета.Ru вчера в 20:38
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru вчера в 16:35
Здоровье
Мэрия Нижнего Тагила предоставила жилье екатеринбургским хирургам
В Нижнем Тагиле хирургам из Екатеринбурга, которые будут работать в Демидовской горбольнице вахтовым методом, предоставлено муниципальное жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра Владислава Пинаева.
ТагилСити.ру вчера в 23:59
Происшествия
В Италии заключенный сбежал из тюрьмы по простыням
Не исключено, что побег 32-летнего поляка станет первым за 100-летнюю историю неаполитанской тюрьмы Гражданин Польши, находившийся в заключении в неаполитанской тюрьме за убийство, сбежал оттуда по связанным простыням.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Политика
Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.
Евразия Daily 23 августа в 17:19
Наука
Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей
Исследователи пришли к выводу, что ключевым компонентом жидкости, позволяющей создавать рекордно большие мыльные пузыри, являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами.
N+1 вчера в 05:54
Политика
Волкер не нашел угроз свободе слова на Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии угроз свободе слова на Украине.
Известия вчера в 16:59
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Лавров: Контакты в нормандском формате зависят от украинской стороны
Проведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей.
Российская газета вчера в 06:52
Происшествия
Количество отравившихся в ресторанах Якутска достигло 45 человек
Московский Комсомолец вчера в 22:35
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Здоровье
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости вчера в 16:49