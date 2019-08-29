Политика

КузПрессКузПрессНачалось первое заседание Верховной рады 9 созыва

Следить за поведением депутатов и оценивать "новое лицо украинской власти" (большую часть парламента составляют сторонники президента В. Зеленского, партия "Слуга народа") можно в прямом эфире.
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Четыре бывших президента Украины приняли участие в заседании Рады

RT на русском07:52

Верховная рада нового созыва начала работу

ТАСС03:58

Депутаты Верховной рады нового созыва принесли присягу

Известия04:30

Депутаты Верховной Рады девятого созыва принесли присягу

Российская газета04:05

Зеленский выступит перед Радой IX созыва

Вести.Ru04:13

Новоизбранные депутаты Верховной рады принесли присягу

Говорит Москва05:34

Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу

РИА Новости03:22
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Политика

Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией

В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Политика

Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика

Названы кандидаты в новое правительство Украины

Народный депутат Украины от партии президента «Слуга народа» Роксолана Пидласа в беседе с «Интерфаксом» сообщила, что на должность министра внутренних дел партия выдвинет кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
Коммерсантъ 07:01
Кино

Михаил Ефремов заменил всех «Ангелов Чарли»

Кто-то из россиян постарался и с помощью современных технологий "приделал" главным героиням голливудского фильма лицо актёра Михаила Ефремова.
Life.ru 07:42
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Культура

В Париже скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй

В Париже в возрасте 86 лет из жизни ушла певица Нэнси Холлоуэй, известная благодаря вкладу в музыку стилей джаз, поп и соул.
Life.ru вчера в 18:06
Общество

Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды

Гендиректор управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков отмечал, что загрязняющих радиационных веществ в зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе ЮВХ не обнаружено.
Интерфакс 06:58
Технологии

Поисковики обяжут удалять пиратские ссылки за 6 часов

Поисковики обяжут подключиться к нему и автоматически удалять указанные ссылки. Отмечается, что количество реестров не ограничено.
Мир новостей 05:57
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о своем состоянии после конфликта с Фадеевым

URA.Ru 06:45
Происшествия

В результате обрушения подъезда в Дрогобыче погибли шесть человек

Жертвами обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области стали шесть человек, сообщила в Facebook пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по ЧС (ГСЧС) по региону.
МИР 24 вчера в 22:26
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Энергетика

В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции

Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.
БИЗНЕС Online 06:07
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Общество

В Екатеринбурге массово уволились педагоги

В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.
REGNUM 06:47
Происшествия

Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье

Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Общество

«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста

Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Авто

Mazda отзывает в России около 100 кроссоверов Mazda CX-5

Компания Mazda объявила о новой отзывной кампании в России в отношении кроссоверов Mazda CX-5 из-за проблем с электроникой.
Автоновости дня 06:09
Происшествия

Два поезда столкнулись в Кузбассе, есть погибшие и раненые

Два железнодорожных состава столкнулись на технологической ветке в городе Киселевске Кемеровской области.
ФАН 03:54
Политика

Зеленский договорился с Меркель о встрече «нормандской четверки»

Мой Брянск 00:28
Политика

Идущего в Москву якутского шамана остановили бурятские коллеги

Шамана из Якутии, идущего в Москву «изгонять бесов» из Владимира Путина, остановила бурятская община «Тэнгэри».
Собеседник 06:09
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Технологии

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Технологии

Эксперт объяснил вред искусственного мяса для организма

Глава Whole Foods соглашается с тем, что окружающей среде искусственное мясо действительно наносит меньше вреда, чем натуральное.
Ferra 08:10
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Экономика

В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург

РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

Суть событий 08:13
Футбол

Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»

Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
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