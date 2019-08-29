Политика
КузПрессНачалось первое заседание Верховной рады 9 созыва
Следить за поведением депутатов и оценивать "новое лицо украинской власти" (большую часть парламента составляют сторонники президента В. Зеленского, партия "Слуга народа") можно в прямом эфире.
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Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Названы кандидаты в новое правительство Украины
Народный депутат Украины от партии президента «Слуга народа» Роксолана Пидласа в беседе с «Интерфаксом» сообщила, что на должность министра внутренних дел партия выдвинет кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
Коммерсантъ 07:01
Кино
Михаил Ефремов заменил всех «Ангелов Чарли»
Кто-то из россиян постарался и с помощью современных технологий "приделал" главным героиням голливудского фильма лицо актёра Михаила Ефремова.
Life.ru 07:42
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Культура
В Париже скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй
В Париже в возрасте 86 лет из жизни ушла певица Нэнси Холлоуэй, известная благодаря вкладу в музыку стилей джаз, поп и соул.
Life.ru вчера в 18:06
Общество
Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды
Гендиректор управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков отмечал, что загрязняющих радиационных веществ в зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе ЮВХ не обнаружено.
Интерфакс 06:58
Технологии
Поисковики обяжут удалять пиратские ссылки за 6 часов
Поисковики обяжут подключиться к нему и автоматически удалять указанные ссылки. Отмечается, что количество реестров не ограничено.
Мир новостей 05:57
Происшествия
В результате обрушения подъезда в Дрогобыче погибли шесть человек
Жертвами обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области стали шесть человек, сообщила в Facebook пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по ЧС (ГСЧС) по региону.
МИР 24 вчера в 22:26
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Энергетика
В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции
Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.
БИЗНЕС Online 06:07
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.
REGNUM 06:47
Происшествия
Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Авто
Mazda отзывает в России около 100 кроссоверов Mazda CX-5
Компания Mazda объявила о новой отзывной кампании в России в отношении кроссоверов Mazda CX-5 из-за проблем с электроникой.
Автоновости дня 06:09
Происшествия
Два поезда столкнулись в Кузбассе, есть погибшие и раненые
Два железнодорожных состава столкнулись на технологической ветке в городе Киселевске Кемеровской области.
ФАН 03:54
Политика
Идущего в Москву якутского шамана остановили бурятские коллеги
Шамана из Якутии, идущего в Москву «изгонять бесов» из Владимира Путина, остановила бурятская община «Тэнгэри».
Собеседник 06:09
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Технологии
Эксперт объяснил вред искусственного мяса для организма
Глава Whole Foods соглашается с тем, что окружающей среде искусственное мясо действительно наносит меньше вреда, чем натуральное.
Ferra 08:10
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Экономика
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20