Началось голосование на выборах президента Украины за границейГазета.Ru вчера в 22:19

В Австралии открылся первый избирательный участок для голосования во втором туре украинских президентских выборов, сообщает УНИАН. Участок расположен в посольстве Украины в Австралии.

Началось голосование на выборах президента Украины за границей

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