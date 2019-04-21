Политика
Началось голосование на выборах президента Украины за границейГазета.Ru вчера в 22:19
В Австралии открылся первый избирательный участок для голосования во втором туре украинских президентских выборов, сообщает УНИАН. Участок расположен в посольстве Украины в Австралии.
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Открылся первый участок для голосования во втором туре выборов президента Украины
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