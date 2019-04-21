Завершилось голосование на выборах президента Украины в АвстралииГазета.Ru 06:53

В Австралии завершилось голосование на избирательном участке, который открылся первым среди иностранных участков. Об этом сообщает "112 Украина". Как отмечается, участок расположен в посольстве Украины в Австралии.

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

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